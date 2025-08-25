Trong 2 ngày (25 và 26/8), Thanh Hóa có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra dông lốc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo, trong 2 ngày (25 và 26/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Đêm qua và sáng nay (25/8), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và phía Tây của Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/8 đến 08 giờ ngày 25/8 có nơi trên 100mm như: trạm Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 226.2mm, trạm Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 216.6mm, trạm đập thủy điện Sê San 3 (Gia Lai) 126.6mm, trạm Vân Tường (Hưng Yên) 107.2mm, trạm Đăk Rơ Wa (Quảng Ngãi) 100.2mm,...

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Từ sáng 25/8 đến ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Nam Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 25/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Tp. Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ đêm 26/8, mưa lớn ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.

Dự báo tác động của mưa lớn Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

LP