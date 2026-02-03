Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Theo TTXVN
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trọn niềm tin yêu và tự hào về ĐảngTrọn niềm tin yêu và tự hào về ĐảngTrọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Cách đây 96 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Trong suốt 96 năm qua (1930-2026), dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả một dân tộc.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Đảng cộng sản Việt Nam #Cách mạng Việt Nam #Công nhân #Nhân dân #Lao động #Đại biểu #sự lãnh đạo của Đảng #Lợi ích

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhìn lại 15 cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam trong lịch sử

Nhìn lại 15 cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam trong lịch sử

Xây dựng Đảng
Nước ta đã trải qua 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử diễn ra trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng đều phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh