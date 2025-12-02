Triển khai thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 2/12/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Vietnam+)

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình kết nối liên thông hệ thống thanh toán giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới an toàn, liền mạch, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Trong giai đoạn đầu triển khai, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán, gồm các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Đặc biệt, với mạng lưới các thương hiệu bán lẻ, thực phẩm và đồ uống ( FnB), du lịch lữ hành hàng đầu như hệ thống siêu thị thuộc tập đoàn Center Retail Việt Nam, chuỗi cửa hàng Highland Coffee, các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc hệ sinh thái Sun World. Việc kết nối dịch vụ thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút lượng lớn khách Trung Quốc, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh, tiện lợi và an toàn cho du khách.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, NAPAS và UPI sẽ tiếp tục hoàn tất kết nối chiều thanh toán ngược lại, cho phép người dùng Việt Nam quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của UnionPay tại Trung Quốc.

Việc triển khai hai chiều sẽ tạo ra một hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới hoàn chỉnh, phục vụ đầy đủ cả nhu cầu tiêu dùng, du lịch, công tác và giao thông của người dân hai nước.

Ông Larry Wang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International cho biết Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời là điểm đến du lịch nước ngoài trọng yếu đối với Trung Quốc. Trong suốt hai thập kỷ qua, UnionPay đã đẩy mạnh phát triển sâu rộng tại thị trường Việt Nam và thiết lập mạng lưới dịch vụ thanh toán có độ phủ rộng. Dự án kết nối mã QR xuyên biên giới này tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (RMB).

“Việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam. UnionPay sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với NAPAS để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái thanh toán khu vực mở, an toàn và hiệu quả, góp phần vào việc phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán số của ASEAN đồng thời tạo động lực bền vững cho sự kết nối tài chính giữa các quốc gia trong khu vực,” ông Larry Wang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ: “Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vai trò đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng. Dịch vụ này không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới, và phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia”

Trong dự án kết nối thanh toán bán lẻ song biên qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc, các bên đã phối hợp triển khai hạ tầng thanh toán số hiện đại, từng bước kết nối hệ sinh thái thanh toán của hai quốc gia theo hướng đồng bộ, an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án hướng đến cung cấp cho người dùng hai nước một phương thức thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh giao lưu thương mại, du lịch và hợp tác giữa Việt Nam và Trung quốc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ./.

Theo TTXVN