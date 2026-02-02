Triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 2/2, Tiểu ban An ninh, trật tự - Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Tiểu ban bảo đảm ANTT cuộc bầu cử chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh - thành viên thường trực Tiểu ban; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế - thành viên Tiểu ban và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tham mưu đã báo cáo tình hình, kết quả công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT cuộc bầu cử thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, để bảo đảm ANTT và y tế, Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử đã hoàn thành kế hoạch phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban và kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ANTT và y tế cuộc bầu cử. Thường trực Tiểu ban đã chủ trì, phối hợp với các thành viên tham mưu Ủy ban Bầu cử tỉnh và Trưởng Tiểu ban chỉ đạo các mặt công tác liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, bảo đảm các vấn đề trên lĩnh vực y tế trong quá trình diễn ra bầu cử; hướng dẫn các thành viên, lực lượng chức năng và Công an các đơn vị, các xã, phường triển khai công tác bảo đảm ANTT, y tế phục vụ cuộc bầu cử.

Riêng lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; cao điểm về bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gắn với công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các nguy cơ, thách thức ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nhiệm vụ chung do Ủy ban Bầu cử tỉnh quy định, các thành viên Tiểu ban đã đóng góp ý kiến nhằm cụ thể hóa các nội dung chủ yếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Tiểu ban bảo đảm ANTT cuộc bầu cử nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo đảm ANTT và y tế là hết sức nặng nề. Đồng chí đề nghị các thành viên Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, của Trưởng Tiểu ban ANTT về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT và y tế phục vụ cuộc bầu cử đúng tiến độ, hiệu quả. Làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến kiểm tra công tác bầu cử và ứng cử tại địa bàn; rà soát tiêu chuẩn chính trị các ứng cử viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tổ chức phản động phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia.

Thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông thời gian diễn ra bầu cử.

Tăng cường lực lượng phối hợp bảo đảm ANTT tại các khu vực bầu cử, các hoạt động bầu cử tại khu vực biên giới. Sẵn sàng phương án huy động lực lượng, phương tiện phối hợp thực hiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh (nếu có) trước, trong và sau thời gian bầu cử; phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử...

Đình Hợp (CTV)