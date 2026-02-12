Triển khai khu vực khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

Trong bối cảnh các bệnh lý ác tính ngày càng có xu hướng trẻ hóa, công tác sàng lọc và phát hiện sớm được xác định là “chìa khóa vàng” trong điều trị ung thư.

Đến khu khám bệnh theo yêu cầu, người bệnh được các chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ung bướu trực tiếp thăm khám và tư vấn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, ngày 28/1/2026 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa chính thức triển khai khu khám bệnh theo yêu cầu tại tầng 2 của bệnh viện. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa y tế, từng bước đa dạng hóa loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân về chất lượng, sự tiện lợi và tính chuyên sâu trong chăm sóc sức khỏe. Khu khám bệnh theo yêu cầu được tổ chức theo mô hình hiện đại, đồng bộ, hướng tới mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm. Khi sử dụng dịch vụ tại đây, người bệnh và thân nhân sẽ được trải nghiệm nhiều tiện ích và đặc quyền vượt trội. Trước hết, người bệnh được các chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám và tư vấn.

Việc được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình chẩn đoán, theo dõi và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, quy trình khám chữa bệnh được thiết kế khép kín, tinh gọn, tối giản thủ tục hành chính. Khu vực tiếp đón, thu ngân và lấy mẫu xét nghiệm được bố trí tập trung, khoa học, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp cần khám, tầm soát trong thời gian ngắn. Khu khám bệnh theo yêu cầu cũng được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao trong chẩn đoán và theo dõi bệnh lý ung thư. Các kết quả cận lâm sàng bảo đảm độ chính xác, kịp thời, là cơ sở quan trọng để các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị tối ưu cho từng người bệnh. Không gian khu vực chờ khám được thiết kế khang trang, riêng tư, đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác thoải mái, an tâm, góp phần giảm áp lực tâm lý - yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với người bệnh ung thư trong quá trình thăm khám và điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Khu khám bệnh theo yêu cầu được xây dựng trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực chuyên môn sẵn có của đơn vị, từ đội ngũ bác sĩ đầu ngành, hệ thống trang thiết bị hiện đại đến quy trình tổ chức khoa học, khép kín. Chúng tôi xác định, dù ở loại hình dịch vụ nào, chất lượng chuyên môn và y đức của người thầy thuốc vẫn là yếu tố cốt lõi. Khu khám bệnh theo yêu cầu phải thực sự mang lại giá trị gia tăng cho người bệnh, cả về chuyên môn, thời gian và trải nghiệm khám chữa bệnh".

Ngay trong những ngày đầu đi vào hoạt động, khu khám bệnh theo yêu cầu đã nhận được sự quan tâm, đón nhận tích cực của người dân trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận. Bà Nguyễn Thị H. ở phường Hạc Thành đến khám tầm soát ung thư định kỳ, chia sẻ: "Tôi từng đi khám ở nhiều nơi, thường phải chờ rất lâu. Ở đây, từ lúc đăng ký đến khi được bác sĩ khám, tư vấn đều rất nhanh gọn. Đặc biệt, được bác sĩ có chuyên môn cao trực tiếp giải thích cặn kẽ nên tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều".

Cùng chung cảm nhận, anh Lê Văn T. ở xã Tây Đô cho biết: "Gia đình tôi có người thân từng điều trị ung thư nên bản thân cũng rất lo lắng. Khi biết Bệnh viện Ung bướu tỉnh có khu khám theo yêu cầu, tôi đăng ký khám tổng quát và tầm soát sớm. Không gian khám sạch sẽ, riêng tư, nhân viên hướng dẫn tận tình. Tôi thấy mô hình này rất cần thiết, nhất là với những người muốn kiểm tra sức khỏe trong thời gian ngắn".

Theo nhiều người dân, việc triển khai khu khám bệnh theo yêu cầu ngay tại tuyến tỉnh giúp họ giảm bớt áp lực phải lên các bệnh viện tuyến Trung ương, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thuận tiện cho việc theo dõi, tái khám lâu dài.

Việc triển khai khu khám bệnh theo yêu cầu là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân. Đây cũng là bước đi phù hợp với chủ trương xã hội hóa y tế, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao gắn với bảo đảm công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng chuyên môn và thái độ phục vụ, qua đó từng bước xây dựng hình ảnh một cơ sở y tế chuyên sâu, hiện đại, thân thiện, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người dân trong công tác phòng, chống và điều trị ung thư.

Bài và ảnh: Tô Hà