Pháp luật

Trao thưởng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong chuyên án A1-126.2p

Hoàng Lan
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/1, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc chuyên án A1-126.2p.

Sáng 23/1, tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức trao thưởng thành tích xuất sắc chuyên án A1-126.2p.

Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh BĐBP; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng, tặng hoa cho các lực lượng có thành tích xuất sắc chuyên án A1-126.2p.

Dự lễ trao thưởng có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó tư lệnh BĐBP; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; lực lượng tham gia đánh án và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trao thưởng.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án A1-126.2p, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Bát Mọt (BĐBP tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ thành công một đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 21/1, tại khu vực thôn Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, trên tuyến Quốc lộ 47, cách mốc quốc giới 353 khoảng 30m về phía nội địa Việt Nam, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải mang biển kiểm soát của nước Lào. Qua kiểm tra, phát hiện trên phương tiện có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon cùng tang vật.

Đối tượng bị bắt giữ là Chăn Khon - Sụ Văn Nạ Phon, sinh năm 1985, trú tại bản Phăn Xạ Vẳn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng đang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 2421, lưu thông theo hướng từ biên giới vào nội địa. Kiểm tra thực tế phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 35 thùng carton, tổng trọng lượng khoảng 1.050kg. Toàn bộ số hàng được ngụy trang tinh vi phía dưới các thùng bia nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát. Bước đầu, đối tượng khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ, được vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật vụ án.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng đánh án đã lập biên bản, niêm phong tang vật, đồng thời đưa đối tượng cùng toàn bộ phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Bát Mọt để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng.

Để kịp thời động viên tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong chuyên án A1-126.2p. Đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc và BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Trước diễn biến phức tạp, gia tăng của tội phạm, nhất là vận chuyển hàng cấm qua biên giới, vùng biển, Phó Tư lệnh BĐBP yêu cầu BĐBP Thanh Hóa và các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt cao điểm chống tội phạm trước, trong và sau Tết; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh các chuyên án, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Các đơn vị đồng thời đẩy mạnh phối hợp lực lượng, tham mưu địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân biên giới, phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

    Bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nổ vào Việt Nam

    Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A1-126.2P, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 1 đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

