Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 4/2, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Các đại biểu dự buổi trao quà tại phường Quang Trung.

Theo đó, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 phường: Quang Trung, Bỉm Sơn, được nhận 300 suất quà; xã Tam Lư được nhận 100 suất quà; xã Hà Trung được nhận 50 suất quà; xã Xuân Lập và phường Hải Lĩnh, được nhận 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 850.000 đồng (gồm 500.000 tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá 350.000 đồng). Tổng trị giá các phần quà 425 triệu đồng, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cảm ơn sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các mạnh thường quân đã dành cho các hộ nghèo trong tỉnh.

Cảm ơn sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các mạnh thường quân, Tập đoàn Hoa Sen, Nhóm chia sẻ - Sharing và Quỹ Lá xanh Chùa Đồng Cao Hưng Yên đã chung sức, đồng hành cùng tỉnh trong các chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương khẳng định, những món quà thiết thực, ý nghĩa này sẽ giúp các hộ nghèo có thêm niềm vui, nguồn động viên về vật chất và tinh thần vui xuân, đón Tết và vươn lên trong cuộc sống.

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Bỉm Sơn gửi Thư cảm ơn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại các buổi lễ trao quà Tết, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các xã, phường trân trọng cảm ơn tình cảm, sự chung tay đồng hành của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tặng quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cho biết, những món quà Tết ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình này của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các mạnh thường quân trao tặng như tiếp thêm nguồn lực để chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động chăm lo cho người nghèo, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được đón Tết đủ đầy, ấm áp.

Một số hình ảnh tại lễ trao quà:

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trao quà cho các hộ nghèo phường Quang Trung.

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Khánh Quang, trao quà cho các hộ nghèo phường Bỉm Sơn.

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các mạnh thường quân trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường Quang Trung.

Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 phường, xã trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo phường Bỉm Sơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các mạnh thường quân trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn phường.

Phan Nga

