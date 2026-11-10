Tramexco tri ân khách hàng, cam kết đồng hành và nâng cao chất lượng phục vụ

Tối 10/11, Công ty CP Tramexco phối hợp với Công ty CP Khoa học quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2026.

Ông Đỗ Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tramexco phát biểu tại hội nghị tri ân khách hàng.

Thành lập năm 2003 trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trải qua hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Tramexco hiện tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu: thi công cơ điện, cung cấp giải pháp chuyển đổi số và phân phối hàng tiêu dùng. Với phương châm “Giữ trọn niềm tin”, doanh nghiệp luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mở rộng mạng lưới khách hàng tại Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong quá trình hoạt động, Tramexco luôn coi trọng hợp tác với các nhà sản xuất, nhà cung cấp uy tín. Đặc biệt, từ cuối năm 2022, doanh nghiệp đã hợp tác với Trường Sinh Group trong phân phối các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh, từng bước đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng Thanh Hóa.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Trường Sinh Group có trụ sở tại tỉnh Gia Lai, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dược liệu. Thông qua hợp tác với Tramexco, các sản phẩm của doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Trường Sinh Group trao chứng nhận cho Công ty CP Tramexco là nhà phân phối sản phẩm thảo dược Trường Sinh tại Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030.

Sau gần 4 năm đồng hành, sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp ngày càng được củng cố, góp phần mở rộng thị trường và tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với người tiêu dùng.

Tại hội nghị, đại diện Công ty CP Tramexco khẳng định tiếp tục đặt chất lượng sản phẩm, sự minh bạch trong cung cấp thông tin và trách nhiệm phục vụ khách hàng lên hàng đầu; đồng thời chú trọng mở rộng hợp tác, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, hướng tới phát triển bền vững.

Tiến Dũng