Trải nghiệm du lịch sinh thái qua những vùng hoa

Vào mùa xuân, khi đất trời khoác lên mình tấm áo mới, những cung đường xuân ở Thanh Hóa lại càng thêm phần nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu bởi các loài hoa cúc, hoa hồng, hoa đào... đua nhau khoe sắc. Cũng chính những sắc hoa ấy đã góp phần tô điểm, làm đẹp thêm cho bức tranh du lịch của tỉnh, và tạo sức hấp dẫn thu hút đông đảo du khách về tham quan, khám phá.

Du khách check-in tại Khu Du lịch động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng).

Từ nhiều năm nay, vào dịp cuối năm và đầu xuân năm mới, Khu Du lịch động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng) luôn thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm và ngắm hoa. Nơi đây luôn được ví như chốn “bồng lai tiên cảnh”, bởi vẻ đẹp mà hiếm nơi nào có được. Đầu tiên khi bước chân vào động Tiên Sơn, du khách sẽ được tham quan các khu vực như chính cung, hồ nước tiên và thoải cung. Chính cung mở ra với tượng Quan Âm Bồ Tát tọa trên đài sen, bao quanh là những thạch nhũ gợi nhớ hình ảnh ông bụt, bà tiên, chim thú, tiên cô, thần linh, rồng và phượng. Mỗi khối thạch nhũ mang trong mình hàm ý riêng, kết dệt nên bức tranh đa màu sắc về thế giới tâm linh đặc trưng của nơi này. Còn hồ nước tiên nằm ở giữa lòng động, là một hồ nước trong xanh, mát lành. Tương truyền đây là nơi nàng Bạch Tiên Nương xuống trần tắm và bị giấu cánh, không thể trở về trời. Thoải cung là nơi có không gian trầm mặc, yên tĩnh, với những khối thạch nhũ có hình dáng tinh xảo, sống động.

Không chỉ nổi bật bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, động Tiên Sơn còn là không gian linh thiêng thấm đẫm tín ngưỡng của người địa phương. Bên trong động, các bàn thờ Quan Âm, bàn thờ bà Chúa Kho, thạch nhũ hình bàn chân Mẫu Âu Cơ là địa điểm nhiều du khách dừng chân để cầu nguyện sức khỏe, bình an và tài lộc. Đặc biệt là vài năm nay, để làm mới không gian tham quan, trải nghiệm và tạo sức hấp dẫn du khách, Ban Quản lý Khu Du lịch động Tiên Sơn đã đầu tư cải tạo, bố trí thêm nhiều tiểu cảnh bằng vật liệu gần gũi với thiên nhiên, đồng thời trồng thêm nhiều loài hoa đặc trưng của mùa thu đông như: Cúc họa mi, cúc bách nhật, cúc tím, vườn hoa tươi tự nhiên, tiểu cảnh homestay, tiểu cảnh vườn cổ tích và các loại hoa đào, hoa mai, cũng được trang trí rực rỡ khắp khuôn viên. Cũng nhờ vậy, mà nơi đây đang tạo nên “cơn sốt” trong giới trẻ đến tham quan, check-in.

Trong không gian rực rỡ sắc hoa, nhiều bạn trẻ, gia đình tranh thủ đến Khu Du lịch động Tiên Sơn để tham quan, ngắm cảnh và lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên hoa chào đón năm mới. Chị Mai Anh (Hà Nội), du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Khu Du lịch động Tiên Sơn, cho hay: "Đến Khu Du lịch động Tiên Sơn tôi thật sự rất ấn tượng bởi nơi đây có không khí vô cùng trong lành và tươi mát, vô cùng thích hợp cho du khách thư giãn. Cùng với đó, ban quản lý còn trang trí nhiều tiểu cảnh vô cùng hấp dẫn để du khách có thể check-in. Đặc biệt, sau khi tham quan khám phá ở động Tiên Sơn tôi còn được tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn như: đạp xe, trekking quanh khu vực Hàm Rồng, sông Mã, hoặc tìm hiểu ngôi làng cổ Đông Sơn trầm mặc, cổ kính...".

Rời Khu Du lịch động Tiên Sơn, du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm ở làng hoa Đông Cương (phường Hàm Rồng) - nơi được xem là “vựa hoa” lớn nhất của tỉnh, với khoảng 200 hộ trồng hoa tập trung. Thời điểm này, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên khắp cánh đồng hoa người dân đang tất bật chăm sóc, chỉnh nụ, căn thời điểm nở của hoa. Ông Nguyễn Văn Thành, một hộ trồng hoa lâu năm tại đây chia sẻ: "Hiện là thời điểm quan trọng nhất trong quy trình trồng, chăm sóc hoa. Để hoa nở đúng dịp tết, người dân phải áp dụng nhiều kỹ thuật chăm sóc công phu, theo dõi sát sao và điều chỉnh ánh sáng, nước tưới mỗi ngày. Năm nay thời tiết được xem là khá thuận lợi nên hoa nở đúng vụ, màu sắc tươi đẹp. Những ngày này, cũng có khá đông các đoàn khách du lịch đến làng hoa để tham quan, đặt hàng. Khi du khách đến đây sẽ được chúng tôi hướng dẫn đi tham quan, chọn hoa, trải nghiệm học tập về cách trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản các loại hoa... Ngoài việc tham quan, đặt hàng, nhiều du khách còn diện những bộ áo dài, váy lụa, cùng nhóm bạn và người thân dạo bước giữa các dãy hoa để chụp ảnh lưu niệm. Những nụ cười rạng rỡ của du khách bên sắc hoa đã góp phần tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới".

Những ngày này, vùng trồng đào phai ở xã Xuân Du cũng là địa điểm được khá nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Tìm đến gia đình ông Lê Văn Hùng, một người đã gắn bó hàng chục năm với nghề trồng đào phai, ông chia sẻ: "Cũng bởi thiên nhiên ưu ái cho khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp mà hầu hết các hộ dân trên địa bàn xã đều trồng đào phai, hộ trồng ít cũng có tới vài chục gốc. Đến nay, diện tích trồng đào phai ở vùng đất này đã lên tới 280ha. Đào phai ở đây có đặc điểm nụ hoa mập, khi nở bung ra màu phớt hồng, hoa to, cánh đẹp, chồi lá biếc xanh nên có nét đặc trưng không lẫn với hoa đào các vùng khác và là loài hoa được nhiều người chơi đào ưa chuộng. Thời điểm này, đào cũng bắt đầu “khoe sắc”, nên ở đây lúc nào cũng tấp nập các đoàn khách đến tham quan, chụp ảnh, mua đào. Du khách đến đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tận tình từng gốc đào cho phù hợp với nhu cầu, sở thích của từng người, và cũng hướng dẫn du khách cách trồng, chăm sóc đào... Không chỉ vậy, mà đến đây du khách còn được tham quan Di tích lịch sử và thắng cảnh Phủ Na - một trong những trung tâm tín ngưỡng lớn thờ Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn và hòa mình vào nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống của đồng bào Mường, như nhảy sạp, đánh mảng, ném còn...".

Thanh Hóa là vùng đất có đủ các loại địa hình từ miền biển, đồng bằng, miền núi, nơi đâu cũng thích hợp với việc trồng các loại hoa để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Nắm bắt xu thế của du khách khi luôn mong muốn được chiêm ngưỡng và chụp những bức ảnh đẹp với các loài hoa, nhiều địa phương, khu điểm du lịch trong tỉnh đã đầu tư, khuyến khích người dân trồng, chăm sóc hoa phục vụ phát triển du lịch có thể kể đến như: Làng du lịch Yên Trung, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, bản Mạ... Đồng thời, tăng cường đầu tư, nâng cấp phát triển các dịch vụ gắn với các loài hoa phù hợp với các điều kiện tự nhiên, văn hóa tại các khu, điểm du lịch để tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để khai thác du lịch các mùa hoa gắn kết với những hoạt động, sản phẩm du lịch khác để tạo sức hấp dẫn khách du lịch. Cùng với đó là tăng cường quảng bá hoạt động du lịch gắn với tham quan, check-in tại các vùng hoa lên mạng xã hội, hoặc các kênh truyền thông khác nhằm tạo sức hút du khách...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt