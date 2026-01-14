Top 5 bàn ăn mặt đá cao cấp tại Nội Thất Laviehome

Trong thiết kế nội thất hiện đại, không gian bếp ngày càng được chú trọng, đặc biệt là khu vực bàn ăn. Trên thị trường hiện nay, các mẫu bàn ăn mặt đá tại Nội Thất Laviehome được nhiều khách hàng quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, dễ vệ sinh và độ bền cao. Với hơn 134 mẫu mã đa dạng, dòng sản phẩm này luôn nằm trong nhóm bán chạy tại showroom. Dưới đây là top 5 mẫu bàn ăn mặt đá tiêu biểu tại Laviehome được đánh giá cao.

Bàn ăn inox gương mặt đá Kripton ADF119

Dành cho những gia chủ yêu thích sự lộng lẫy và bề thế, mẫu bàn ăn mặt đá Kripton ADF119 là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với mặt đá tự nhiên có độ dày lên tới 4cm – một thông số hiếm thấy ở các dòng bàn phổ thông.

Điểm đắt giá của thiết kế này nằm ở sự kết hợp táo bạo giữa đá tự nhiên và khung chân inox 201 mạ gương. Kỹ thuật mạ gương (Mirror Stainless Steel) giúp chân bàn phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng thị giác mở rộng không gian, biến khu vực phòng ăn trở nên lung linh như một sảnh tiệc cao cấp.

2. Bàn ăn mặt đá Marble Hera ADC160

Nếu Kripton ADF119 mang vẻ đẹp vương giả thì Hera ADC160 lại chinh phục người dùng bằng sự thanh lịch, nhẹ nhàng. Đây là mẫu bàn ăn mặt đá 4 ghế lý tưởng cho các căn hộ chung cư cao cấp hoặc nhà phố có phong cách thiết kế hiện đại (Modern) hoặc tân cổ điển (Neo Classic).

Mặt bàn sử dụng đá Marble (cẩm thạch) trắng với những đường vân tự nhiên độc bản, mang lại cảm giác mát lạnh và thư thái. Phần chân bàn được uốn inox tráng gương hình chữ X cách điệu, vừa đảm bảo kết cấu chịu lực vững chãi, vừa xóa tan sự cứng nhắc thường thấy của các khối đá.

3. Bàn ăn mặt đá Ceramic Calliope DPBA02

Trong phân khúc gia đình có trẻ nhỏ hoặc những người nội trợ đề cao tính thực dụng, mẫu Calliope DPBA02 đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Sự khác biệt của mẫu bàn ăn mặt đá này nằm ở chất liệu Ceramic (gốm sứ) công nghệ cao.

Đá Ceramic nổi tiếng với khả năng chống trầy xước gần như tuyệt đối và khả năng chịu nhiệt ưu việt. Người dùng có thể thoải mái đặt nồi nóng trực tiếp lên mặt bàn mà không lo nứt vỡ hay ố màu. Thiết kế chân inox gọn gàng của Calliope DPBA02 cũng giúp tối ưu hóa diện tích, tạo lối đi thông thoáng cho phòng bếp.

4. Bàn ăn mặt đá cao cấp HAK29

Nằm trong nhóm sản phẩm cao cấp bán chạy, mẫu HAK29 là đại diện tiêu biểu cho phong cách Minimalism (Tối giản). Không quá cầu kỳ trong chi tiết, HAK29 tập trung tối đa vào chất lượng vật liệu và độ hoàn thiện của sản phẩm.

Mặt đá của HAK29 được xử lý bề mặt kỹ lưỡng, chống thấm nước và chống bám bẩn dầu mỡ - nỗi lo thường trực của các bà nội trợ. Với thiết kế vuông vức, khỏe khoắn, mẫu bàn ăn mặt đá này dễ dàng hòa nhập với nhiều không gian nội thất khác nhau, từ những căn bếp Scandinavian ấm cúng đến không gian Industrial cá tính.

5. Bàn ăn mặt đá Agnes DPBCV5

Khép lại danh sách là mẫu Agnes DPBCV5, một sự lựa chọn mang tính thẩm mỹ cao với mức giá hợp lý. Điểm nhấn của sản phẩm là hệ khung chân được mạ vàng PVD sáng bóng, tạo nên vẻ đẹp sang trọng (“sang chảnh”) mà không cần quá phô trương.

Sự kết hợp giữa mặt đá Ceramic vân mây và ánh vàng kim loại giúp Agnes DPBCV5 trở thành tâm điểm của phòng ăn. Đây được xem là mẫu bàn ăn mặt đá "quốc dân" tại Laviehome khi cân bằng tốt giữa yếu tố chi phí và hiệu quả thẩm mỹ.

6. Hướng dẫn vệ sinh và bảo quản bàn ăn mặt đá hiệu quả

Để bộ bàn ăn mặt đá luôn sạch đẹp và sử dụng lâu dài, việc vệ sinh đúng cách và hạn chế các tác động gây hại là rất quan trọng.

Vệ sinh hằng ngày bằng khăn mềm thấm nước ấm, không dùng vật cứng chà trực tiếp lên mặt đá.

Có thể làm sạch nhẹ nhàng bằng hỗn hợp baking soda kết hợp dầu olive hoặc dầu dừa, sau đó lau khô lại bề mặt.

Với các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, cà phê hay rượu vang, nên sử dụng dung dịch làm sạch trung tính để tránh ảnh hưởng đến lớp phủ đá.

Hạn chế va đập mạnh hoặc kéo lê vật nặng trên bàn nhằm tránh trầy xước và sứt cạnh.

Khi đặt nồi, chảo nóng lên bàn, nên dùng miếng lót cách nhiệt để bảo vệ bề mặt đá.

Tránh dùng các loại chất tẩy mạnh, có tính axit hoặc độ mài mòn cao vì dễ làm mờ và ăn mòn mặt bàn.

Nên dưỡng và đánh bóng định kỳ bằng dung dịch chuyên dụng cho đá hoặc ceramic khoảng 1–2 lần mỗi tháng.

7. Địa chỉ bán bàn ăn mặt đá uy tín - Nội Thất Laviehome

Nội Thất Laviehome (laviehome.vn) là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng khi tìm mua bàn ăn mặt đá chất lượng. Tại đây, sản phẩm có mẫu mã đa dạng, cập nhật theo xu hướng, sử dụng chất liệu đá bền đẹp, dễ vệ sinh và phù hợp nhiều không gian bếp. Laviehome cam kết thông tin rõ ràng, giá minh bạch, hỗ trợ tư vấn tận tâm và chính sách giao hàng - lắp đặt chuyên nghiệp, giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn và sử dụng lâu dài.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 16 Đường D2A thuộc Dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0901188078 - 0987188078 - 0944188078

Website: https://laviehome.vn/

Email: laviehomefurniture@gmail.com

Giờ làm việc: (08:00 - 20:00) - (Thứ 2 - Chủ Nhật)

Với bộ sưu tập bàn ăn mặt dá đa dạng và chính sách nhập khẩu rõ ràng, Nội Thất Laviehome đang chứng minh vị thế là một điểm đến đáng tin cậy cho người tiêu dùng tại TP.HCM. Khách hàng quan tâm có thể truy cập website hoặc đến trực tiếp showroom của Laviehome để trải nghiệm thực tế chất lượng của những phiến đá cao cấp này.

Quang Trung