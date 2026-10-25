Tổng Thư ký LHQ thăm Ai Cập, thúc đẩy nỗ lực giải quyết khủng hoảng khu vực

Ngày 24/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã đến Ai Cập, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày nhằm thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về những diễn biến tại Trung Đông và châu Phi, trong đó có tình hình Dải Gaza, Sudan và Libya. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh LHQ kêu gọi các bên kiềm chế, bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho các giải pháp ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm đến ngày 26/10, ông Guterres dự kiến gặp các quan chức cấp cao Ai Cập để trao đổi về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh tại Trung Đông và châu Phi. Chương trình làm việc dự kiến bao gồm các cuộc gặp với Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi, Ngoại trưởng Badr Abdelatty và Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Fahmy.

Trước chuyến thăm, trong cuộc tiếp xúc báo chí ngày 22/10, ông Guterres nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ai Cập đối với các nỗ lực giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông, đặc biệt là bảo vệ quyền của người Palestine. Ông cũng đánh giá Ai Cập là một trong những bên trung gian trong nỗ lực xử lý căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký LHQ cho biết sẽ trao đổi với giới chức Ai Cập về tình hình tại các quốc gia láng giềng, trong đó có Sudan và Libya.

Liên quan tình hình Sudan, ông Guterres kêu gọi các quốc gia ngừng cung cấp vũ khí cho những lực lượng gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường. Ông cảnh báo các cuộc xung đột không chỉ gây hậu quả trực tiếp tại những khu vực giao tranh mà còn tác động đến thị trường năng lượng, các tuyến vận tải biển, chuỗi cung ứng và đời sống người dân trên toàn cầu.

Theo thông tin từ LHQ, chuyến thăm cũng nằm trong khuôn khổ các cuộc tham vấn ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại. Ai Cập đang phối hợp với các đối tác trong khu vực và quốc tế trong những nỗ lực này.

Vân Bình