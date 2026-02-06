Tổng thống Trump lên tiếng khi hiệp ước hạt nhân Mỹ - Nga hết hạn

Ngày 5/2, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START giữa Mỹ và Nga, đồng thời kêu gọi các chuyên gia hạt nhân của Washington bắt tay vào xây dựng một hiệp ước hoàn toàn mới.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START giữa Mỹ và Nga chính thức hết hiệu lực. Ảnh: AP.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START giữa Mỹ và Nga chính thức hết hiệu lực vào ngày 5/2. Trong bình luận đầu tiên về việc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “một thỏa thuận tồi” và cho rằng thỏa thuận này đã bị “vi phạm nghiêm trọng”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Thay vì gia hạn New START, chúng ta nên để các chuyên gia hạt nhân của mình xây dựng một hiệp ước mới, được cải thiện và hiện đại hóa, có thể tồn tại lâu dài trong tương lai”.

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, phát biểu với giới báo chí, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, có kế hoạch thảo luận với Nga về một hiệp ước mới. Bà cũng bác bỏ thông tin Moscow và Washington đã đạt được bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào về việc tiếp tục tuân thủ các điều khoản của hiệp ước đã hết hạn.

Tổng thống Trump lên tiếng khi hiệp ước hạt nhân Mỹ - Nga cuối cùng hết hạn. Ảnh: New York Times.

Hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hạn làm dấy lên quan ngại tại Nga, Trung Quốc và Liên hợp quốc.

Ngày 5/2, người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric bày tỏ kỳ vọng vào kết quả tích cực của các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Nga và Mỹ về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) hết hạn.

Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric nhấn mạnh: “Đây là giai đoạn rất nguy hiểm khi không có một khuôn khổ giải quyết các loại vũ khí hạt nhân này. Chúng tôi rất hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tích cực và đạt được kết quả”. Bên cạnh đó, quan chức này khẳng định LHQ không tham gia vào các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ song hy vọng cả Moskva và Washington sẽ ngồi lại với nhau để thảo luận nhằm xây dựng một khuôn khổ mới phù hợp hơn với tình hình thế giới hiện nay.

Được ký năm 2010, hiệp ước New START đặt ra trần giới hạn đối với số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược và các phương tiện phóng được triển khai, đồng thời thiết lập các cơ chế giám sát đối với kho vũ khí của cả Nga và Mỹ. Ban đầu hiệp ước dự kiến hết hạn vào năm 2021, nhưng đã được gia hạn thêm 5 năm vào thời điểm đó.

Moscow đã đình chỉ các cơ chế kiểm chứng của hiệp ước vào năm 2023, với lý do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các thành phần của lực lượng răn đe hạt nhân Nga, đồng thời cáo buộc phương Tây can dự tích cực. Tuy vậy, cho đến nay không có báo cáo nào cho thấy bất kỳ bên nào vi phạm các giới hạn do hiệp ước đặt ra.

Thu Uyên

Nguồn: RT, Reuters.