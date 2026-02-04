Tổng thống Trump ký dự luật ngân sách 1,2 nghìn tỷ USD, chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành gói ngân sách chính phủ trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa một phần kéo dài từ cuối tuần trước, trong bối cảnh tranh cãi tại Quốc hội về ngân sách an ninh nội địa và thực thi luật nhập cư vẫn chưa được giải quyết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật chi tiêu chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Ảnh: CNBC

Dự luật được ký tại Phòng Bầu dục sau khi Hạ viện Mỹ thông qua cùng ngày với tỷ lệ sít sao 217–214 phiếu. Trong cuộc bỏ phiếu này, 21 nghị sĩ Dân chủ đã cùng các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ dự luật, trong khi một số nghị sĩ Cộng hòa phản đối do không chấp nhận yêu cầu cải cách Bộ An ninh Nội địa (DHS) từ phía đảng Dân chủ.

Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Trump gọi dự luật là “một chiến thắng lớn cho người dân Mỹ”, cho biết đạo luật sẽ ngay lập tức mở cửa lại chính phủ liên bang và cấp ngân sách cho phần lớn hoạt động trong thời gian còn lại của năm tài chính, đồng thời cắt giảm chi tiêu lãng phí nhưng vẫn bảo đảm an ninh và thịnh vượng quốc gia.

Gói ngân sách hoàn tất việc phân bổ cho 11 dự luật chi tiêu thường niên, cấp kinh phí cho hầu hết các cơ quan liên bang đến ngày 30-9. Tuy nhiên, ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa chỉ được gia hạn tạm thời đến ngày 13-2, theo yêu cầu của đảng Dân chủ nhằm thúc đẩy các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động thực thi luật nhập cư.

Tranh cãi về ngân sách DHS leo thang sau vụ hai công dân Mỹ bị các đặc vụ liên bang bắn chết tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Trước áp lực chính trị, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết, các đặc vụ liên bang tại Minneapolis sẽ đeo camera ghi hình trên người ngay lập tức và biện pháp này sẽ được mở rộng trên toàn quốc.

Trụ sở Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC. Ảnh: CBS News

Dù đợt đóng cửa chính phủ lần này đã kết thúc, nguy cơ bế tắc ngân sách vẫn còn hiện hữu. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cảnh báo sẽ không ủng hộ bất kỳ khoản tài trợ tạm thời nào cho DHS nếu không có những thay đổi đáng kể về chính sách nhập cư. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bày tỏ hy vọng hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn, còn lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune tỏ ra thận trọng hơn. Theo ông Johnson, hiện khoảng 96% ngân sách chính phủ liên bang đã được cấp, song 4% còn lại chủ yếu liên quan đến an ninh nội địa vẫn là thách thức lớn trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Minh Phương

Nguồn: CNA , FRANCE 24, AP