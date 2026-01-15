Tổng thống Trump chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông chưa có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, bất chấp việc Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự liên quan đến người đứng đầu ngân hàng trung ương. Tuy vậy, ông Trump để ngỏ khả năng hành động trong tương lai, nhấn mạnh rằng hiện “còn quá sớm” để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 14/1 tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu ông có tìm cách bãi nhiệm ông Jerome Powell hay không, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi không có kế hoạch nào để thực hiện điều đó”. Khi được hỏi liệu cuộc điều tra hình sự có thể trở thành cơ sở để sa thải Chủ tịch Fed, ông Trump cho biết thêm rằng chính quyền Mỹ đang ở “trạng thái chờ đợi” và sẽ quyết định sau.

Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành trát triệu tập đối với chủ tịch Fed vào ngày 9/1, liên quan đến lời khai của ông Powell trước Thượng viện hồi tháng 6/2025 về việc cải tạo các tòa nhà văn phòng của Fed. Ông Powell cho biết nguy cơ bị truy tố xuất phát từ vấn đề này, đồng thời coi động thái của Bộ Tư pháp là chưa từng có tiền lệ và diễn ra trong bối cảnh Fed chịu sức ép ngày càng gia tăng từ chính quyền.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, song ông vẫn có thể tiếp tục là thành viên Hội đồng Thống đốc cho đến năm 2028. Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh hoặc Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho vị trí kế nhiệm, đồng thời loại trừ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vì ông này muốn tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

Cuộc điều tra đối với Chủ tịch Fed đã làm dấy lên lo ngại trong giới chính trị và tài chính Mỹ cũng như quốc tế về nguy cơ chính trị hóa chính sách tiền tệ. Một số nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện, cùng các nhà đầu tư và cựu quan chức chính phủ Mỹ thuộc cả hai đảng, đã công khai chỉ trích động thái của Bộ Tư pháp, cho rằng điều này có thể làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Vân Bình

Nguồn: Reuters