Tổng thống Paraguay từ chức trước sức ép gia tăng sau vụ sụp đổ ngân hàng

Tổng thống Paraguay Santiago Pena đã từ chức trong bối cảnh làn sóng kêu gọi ông rời nhiệm sở ngày càng gia tăng sau khi ngân hàng số quy mô lớn ở Paraguay Ueno sụp đổ khiến hàng triệu khách hàng không thể truy cập tài khoản của mình.

Trong bài phát biểu được ghi hình và phát đi ngày 5/11, ông Pena tuyên bố: “Tôi đưa ra quyết định này với mục tiêu bảo đảm sự ổn định của đất nước, duy trì hòa bình xã hội và bảo vệ các thể chế dân chủ của chúng ta”.

Quyết định của ông Pena được đưa ra sau khi phe đối lập kêu gọi tổ chức phiên họp bất thường nhằm khởi động quy trình đệ trình kiến nghị luận tội tại Quốc hội, đồng thời những người biểu tình cũng yêu cầu ông từ chức.

Trước đó, trong ngày 5/11, ông Pena đã mất đi sự ủng hộ của các thành viên thuộc chính đảng bảo thủ của mình. Phó Tổng thống Pedro Alliana dự kiến sẽ kế nhiệm ông.

Các nghị sĩ cáo buộc ông Pena có xung đột lợi ích, sử dụng sai mục đích các quỹ hưu trí và che đậy thông tin ở cấp thể chế liên quan đến sự sụp đổ của Ueno. Ngân hàng này, từng phát triển nhanh chóng từ một công ty công nghệ tài chính chuyên biệt thành một ngân hàng tầm trung, quản lý gần 850 triệu USD tiền ngân sách công.

Trong bài phát biểu, ông Pena nhấn mạnh: “Mong muốn lớn nhất của tôi là bảo đảm các khoản tiền đó được hoàn trả, quỹ bảo đảm tiền gửi thực hiện đúng chức năng và các nguồn vốn công, cũng như tài sản thuộc về toàn thể người dân Paraguay, được bảo vệ”.

Ngân hàng Trung ương Paraguay đã can thiệp vào Ueno sau khi xác định ngân hàng này vi phạm các yêu cầu tối thiểu về khả năng thanh toán. Cuộc khủng hoảng này đã khiến khoảng 3 triệu khách hàng của Ueno, tại một quốc gia có 6,5 triệu dân, không thể truy cập tài khoản của họ.

Sự sụp đổ nhanh chóng của ngân hàng từng tuyên bố có hơn 60% người trưởng thành ở Paraguay là khách hàng đã gây chấn động hệ thống tài chính nước này.

Thanh Vân