Tổng thống Nga đề xuất vai trò trung gian hạ nhiệt căng thẳng liên quan Iran

Ngày 16/1, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong nỗ lực góp phần hạ nhiệt căng thẳng xoay quanh Iran và tình hình khu vực Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin . Ảnh: EPA

Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang lan rộng tại Iran, Tổng thống Putin đã được phía Tehran thông tin về các biện pháp mà chính phủ Iran đang triển khai nhằm ổn định tình hình trong nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí kêu gọi nhanh chóng giảm căng thẳng tại Iran cũng như trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh mọi vấn đề phát sinh cần được giải quyết thông qua các kênh chính trị và ngoại giao.

Hai bên cũng tái khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược Nga – Iran, trong đó có việc thúc đẩy các dự án hợp tác kinh tế song phương.

Cùng thời điểm, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Putin đã trao đổi về các diễn biến hiện nay tại Trung Đông và tình hình liên quan đến Iran. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm duy trì ổn định và bảo đảm an ninh khu vực, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian, thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với sự tham gia của các bên liên quan.

Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), với sự tham gia của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Iran, đã ra tuyên bố phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Iran, cho rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây đã gây tác động tiêu cực đối với ổn định kinh tế – xã hội của quốc gia này.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, các cuộc biểu tình tại nước này đã lắng xuống trong những ngày gần đây. Ảnh: AFP

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran ngày 16/1 đưa tin, các cuộc biểu tình tại nước này đã lắng xuống trong những ngày gần đây, khi chính quyền tăng cường các biện pháp an ninh nhằm duy trì trật tự. Giới chức Iran mô tả làn sóng bất ổn vừa qua là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài kích động bạo lực, trong đó các phần tử bạo loạn đã nhằm mục tiêu vào lực lượng an ninh và tiến hành nhiều vụ tấn công.

Tuy nhiên, tình trạng bất ổn vẫn còn diễn ra tại một số khu vực. Hãng thông tấn nhà nước Tasnim cho biết những kẻ bạo loạn đã phóng hỏa một văn phòng giáo dục tại tỉnh Isfahan, miền Trung Iran, hôm 15/1. Chính quyền Iran cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng gây rối tại tỉnh Kermanshah ở phía Tây và thành phố Kerman ở Đông Nam nước này.

Liên quan đến phản ứng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/1 đã hạ thấp khả năng can thiệp quân sự vào Iran, sau khi Tehran thông báo sẽ không tiến hành hành quyết các phần tử gây bạo loạn. Tuy nhiên, Washington đồng thời tăng cường áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Iran.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Anews, The Hindu