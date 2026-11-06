Tổng thống Israel công bố ứng cử viên thành lập chính phủ vào ngày 8/11

Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết sẽ công bố quyết định lựa chọn ứng cử viên được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ vào ngày 8/11, sau khi kết thúc các cuộc tham vấn với đại diện các đảng phái. Trong đó, thủ lĩnh phe đối lập Gadi Eisenkot nhận được sự ủng hộ của 67 nghị sĩ, còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhận được 46 đề xuất ủng hộ.

Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 5/11 cho biết, sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc trao đổi riêng với lãnh đạo một số đảng phái trước khi quyết định giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Dự kiến, quyết định này sẽ được công bố vào Chủ nhật (8/11).

Phát biểu sau khi kết thúc vòng tham vấn với đại diện các đảng phái, Tổng thống Herzog cho hay các cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn, cởi mở, trong đó ông đặt ra nhiều câu hỏi nhằm tìm kiếm những hướng tiếp cận mới để tháo gỡ bế tắc chính trị hiện nay.

Theo kết quả tham vấn, các đảng có tổng cộng 67 nghị sĩ đề xuất Chủ tịch đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot, đảm nhận nhiệm vụ thành lập chính phủ. Trong khi đó, các đảng có 46 nghị sĩ ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm, đồng thời là Chủ tịch đảng Likud, ông Benjamin Netanyahu thực hiện nhiệm vụ này.

Mặc dù kết quả tham vấn cho thấy sự chênh lệch về số nghị sĩ ủng hộ hai ứng cử viên, Tổng thống Herzog nhận định khả năng thành lập chính phủ vẫn chưa thực sự rõ ràng do các bên đang tồn tại những bất đồng và sự loại trừ lẫn nhau, cả giữa các khối chính trị lẫn bên trong từng khối.

Trong các cuộc tham vấn, đại diện một số đảng thuộc Liên danh Chung, liên minh các đảng chính trị Arab tại Israel, cũng đề xuất ông Eisenkot đảm nhận nhiệm vụ thành lập chính phủ. Các đại diện này cho biết quyết định trên nhằm thúc đẩy việc thay thế chính phủ của ông Netanyahu, đồng thời phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh việc đề xuất ông Eisenkot không đồng nghĩa với cam kết bảo đảm sự ủng hộ từ bên ngoài đối với một chính phủ mới.

Tổng thống Herzog nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các đảng để đánh giá khả năng hình thành một liên minh cầm quyền ổn định, trước khi chính thức giao nhiệm vụ vào ngày 8/11. Ông cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy các bên hợp tác, hướng tới thành lập một chính phủ ổn định và đáp ứng lợi ích của người dân Israel.

Theo quy định, việc được Tổng thống giao nhiệm vụ thành lập chính phủ không đồng nghĩa với việc ứng cử viên đó chắc chắn có thể hình thành liên minh cầm quyền.

Bích Hồng