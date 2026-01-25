Tổng thống Hàn Quốc khẳng định tự chủ quốc phòng là nền tảng căn bản

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa khẳng định, việc xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ là “điều căn bản nhất trong những điều căn bản”, trong bối cảnh Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NDS) năm 2026, trong đó nhấn mạnh vai trò chủ đạo của Seoul trong việc bảo đảm an ninh của chính mình.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: Global Times.

Theo Tổng thống Lee Jae-myung, Hàn Quốc hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhận vai trò “chủ đạo” trong việc quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến Triều Tiên, với sự hỗ trợ của Mỹ nhưng ở mức hạn chế hơn so với trước đây. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động khó lường, việc đạt được năng lực quốc phòng tự chủ không chỉ là lựa chọn chính sách, mà là nền tảng tối thiểu để bảo đảm chủ quyền, ổn định và lợi ích quốc gia lâu dài.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng sẽ là điều khó chấp nhận nếu Seoul không thể tự bảo vệ mình, trong khi ngân sách quốc phòng của nước này hiện cao gấp 1,4 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên, còn năng lực quân sự được đánh giá thuộc nhóm năm quốc gia hàng đầu thế giới. Theo ông, một nền quốc phòng tự chủ vững chắc, gắn liền với việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế bền vững và củng cố vị thế chiến lược của Hàn Quốc.

Chiến lược Quốc phòng Quốc gia năm 2026 của Mỹ được xem là phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó kêu gọi các đồng minh chủ động hơn trong việc bảo đảm an ninh, giảm dần sự phụ thuộc vào Washington.

Hàn Quốc dự kiến nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP trong thời gian tới. Ảnh: Defense News.

Trong định hướng dài hạn, Hàn Quốc dự kiến nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP trong thời gian sớm nhất có thể, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Washington về Seoul trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Lee Jae-myung, kết thúc vào năm 2030.

