Tổng lực điều tra kinh tế, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch”

Sau gần một tháng ra quân, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các ngành, địa phương. Với quyết tâm bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng dữ liệu, công tác điều tra không chỉ hướng tới việc thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, mà còn tạo nền tảng quan trọng phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng nền kinh tế và hoạch định chính sách phát triển trong giai đoạn tới.

Thu thập thông tin hộ kinh doanh tại thôn Tượng Liên, xã Thạch Quảng. Ảnh: Minh Hằng

Nhiều địa phương đạt tiến độ cao

Tại xã Hợp Tiến, trong điều kiện số lượng cán bộ, công chức còn mỏng, thời điểm khởi động tổng điều tra lại cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ với nhiều nhiệm vụ cấp bách, địa phương đã chủ động tuyển chọn lực lượng điều tra viên là những người am hiểu địa bàn như an ninh cơ sở, một số cán bộ bán chuyên trách trước đây đã nghỉ công tác. Đây là lực lượng vừa nắm chắc tình hình tại cơ sở, vừa có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần giúp công tác điều tra được triển khai thuận lợi, đồng bộ.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép nội dung tại các hội nghị ở xã, thôn; treo băng rôn, dán áp phích, logo tại các khu vực tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 28/1 xã Hợp Tiến đã điều tra được 598/950 hộ kinh doanh, đạt tỷ lệ 64%.

Chị Lê Thị Thảo, chủ cơ sở kinh doanh thuốc tân dược Lê Thảo ở thôn Đồng Khang, chia sẻ: “Sau khi được tuyên truyền, giải thích rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kinh tế, tôi hoàn toàn yên tâm và sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông tin để các cơ quan chức năng cập nhật số liệu chính xác, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách”.

Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến Nguyễn Thị Xuân cho biết: "Địa phương sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát hoạt động của các điều tra viên; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, qua đó tạo thuận lợi cho việc tiếp cận hộ và thu thập thông tin chính xác, đầy đủ. Xã phấn đấu hoàn thành điều tra tại các địa bàn trước ngày 10/2; thời gian còn lại tập trung rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa và xác minh thông tin theo yêu cầu của cấp trên, bảo đảm hoàn thành kế hoạch trước tiến độ tỉnh giao".

Tại các xã miền núi, dù số lượng cơ sở cần điều tra ít hơn song điều kiện địa bàn xa xôi, giao thông đi lại khó khăn là trở ngại không nhỏ. Các điều tra viên đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cán bộ thôn, bản để tuyên truyền, vận động, đồng thời linh hoạt sắp xếp lịch hẹn nhằm bảo đảm tiến độ điều tra theo kế hoạch.

Tại xã Thạch Quảng, công tác điều tra, thu thập thông tin đối với 406 cơ sở kinh doanh đã hoàn thành, đạt 100% kế hoạch. Theo điều tra viên Nguyễn Văn Cường, địa bàn xã rộng, nhiều thôn bản cách xa trung tâm, có những điểm điều tra cách trụ sở UBND xã gần 20km, trong điều kiện đường sá khó khăn, nhất là khi thời tiết mưa rét. Tuy nhiên, nhờ được tập huấn nghiệp vụ đầy đủ và sự hỗ trợ tích cực của trưởng thôn trong việc nắm chắc địa bàn, cơ sở điều tra, quá trình thu thập thông tin diễn ra thuận lợi. Các hộ dân, cơ sở kinh doanh phối hợp tốt, tạo điều kiện để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thông tin chính xác, trung thực và bảo mật theo quy định.

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 28/1 toàn tỉnh đã hoàn thành phỏng vấn 52.891/171.526 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, đạt 30,87%; đồng thời hoàn thành điều tra 187/982 cơ sở tôn giáo, đạt 19%. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng dữ liệu thu thập “đúng, đủ, sạch”.

Khắc phục khó khăn

Phường Sầm Sơn là địa bàn trung tâm đô thị, có số lượng cơ sở phải điều tra lớn thứ hai toàn tỉnh, với 61 tổ dân phố, 6 chợ và hơn 7.130 cơ sở hộ kinh doanh cá thể. Do đặc thù kinh doanh mang tính mùa vụ, thời điểm này có khoảng 70% hộ kinh doanh tạm thời đóng cửa, gây không ít khó khăn cho công tác thu thập thông tin. Đây cũng là địa bàn có số lượng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng lớn, với 33/982 cơ sở toàn tỉnh.

Xác định rõ vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026, UBND phường Sầm Sơn đã chủ động rà soát, lập bảng kê đầy đủ các cơ sở thuộc diện điều tra; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận, hợp tác của người dân và các hộ kinh doanh.

Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị UBND phường Sầm Sơn Nguyễn Tuấn Dương cho biết: "Phường đã tuyển chọn 46 điều tra viên thực hiện phiếu hộ kinh doanh cá thể và 3 điều tra viên thực hiện phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các điều tra viên đều được tập huấn nghiệp vụ, nắm vững nội dung phiếu và thành thạo phần mềm thu thập thông tin. Phần lớn điều tra viên là bí thư chi bộ, trưởng khu phố nên việc tuyên truyền, tiếp cận cơ sở và thu thập thông tin diễn ra thuận lợi hơn. Đến ngày 29/1 toàn phường đã điều tra được 1.636 cơ sở kinh doanh, đạt khoảng 23%".

Qua công tác giám sát thực tế tại một số địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thời điểm điều tra trùng với giai đoạn ngành thuế triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh khiến việc tiếp cận một số cơ sở gặp trở ngại. Một bộ phận hộ kinh doanh còn tâm lý e ngại, chưa cung cấp đầy đủ thông tin do lo ngại ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng phần mềm điều tra CAPI trên thiết bị di động đôi lúc xảy ra tình trạng nghẽn mạng, lỗi kỹ thuật, chậm cập nhật. Cùng với đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cũng có thể tác động nhất định đến tiến độ chung của cuộc điều tra.

Trưởng Thống kê tỉnh Thái Bá Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Ngành thống kê sẽ tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu, hướng dẫn các thành viên ban chỉ đạo và địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức điều tra, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ, vừa giữ vững nguyên tắc trung thực, khách quan của số liệu. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao".

Minh Hằng