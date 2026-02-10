Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thắp hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Đại tướng Võ Nguyễn Giáp.

Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích trong công tác, tích cực đóng góp xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Trường Chinh là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng về ý chí cách mạng, tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trường Chinh đã được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách: Tổng Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng... Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện tác phong sâu sát, khoa học, cẩn trọng, khiêm tốn, giản dị... Trên cương vị Tổng Bí thư, sớm nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đồng chí đã cùng Trung ương Đảng khởi xướng công cuộc đổi mới. Đại hội VI đã trở thành đại hội đổi mới, đánh dấu một mốc son chói lọi, bước ngoặt trong lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Lê Duẩn-nhà lãnh đạo kiệt xuất, lỗi lạc của Đảng và là nhà lý luận sáng tạo, phong phú. Trong cuộc đời cách mạng gần 60 năm của mình, đồng chí Lê Duẩn đã tham gia hoạt động ở cả ba miền Trung, Nam, Bắc, trải qua mọi thử thách gian nan; được Đảng, Nhà nước tin tưởng và giao phó nhiều trọng trách. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì Dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí là tấm gương chói ngời về phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho lý tưởng cộng sản. Trong hoạt động quốc tế, đồng chí đã góp phần rất quan trọng vào việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tình hữu nghị anh em giữa Việt Nam với Liên Xô và các nước anh em xã hội chủ nghĩa khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi thân nhân Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Đỗ Mười, người Đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn giữ vững ý chí, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng rèn luyện, ham học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức, tìm tòi, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc sảo, quyết đoán và hành động quyết liệt trong mọi công việc. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào những vấn đề lớn của đất nước. đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, là nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, hết mình cống hiến, có trách nhiệm cao với Đảng, với nước, với dân và với quân đội. Là cán bộ được tôi luyện trưởng thành qua trận mạc gian khổ trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, dù ở hoàn cảnh nào, đồng chí luôn giữ vững chí khí, phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có nhiều đóng góp tâm huyết, thẳng thắn cho Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước học tập và noi theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Với trí tuệ uyên bác, sắc sảo, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của đồng chí gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù./.

Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN

