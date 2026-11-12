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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia từ ngày 14-16/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia từ ngày 14-16/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-se-tham-du-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-lan-thu-20-tai-campuchia-100261112111935136.htm

Từ khóa:

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