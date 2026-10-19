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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

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Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đan Mạch, EU và Bỉ nhằm góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng không gian hợp tác nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đan Mạch, EU và Bỉ nhằm góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng không gian hợp tác nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm Đan Mạch, EU và Bỉ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19-24/10/2026.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch; Nguyễn Hương Trà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-len-duong-tham-dan-mach-lien-minh-chau-au-va-bi-post1142746.vnp

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