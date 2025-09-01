Tốc độ 4G, 5G Viettel tăng 1,5 lần, sẵn sàng phục vụ nhân dân dịp 2/9

Với nỗ lực không ngừng, các kỹ sư Viettel liên tục nghiên cứu, điều chỉnh phương án để chất lượng mạng càng ngày càng cải thiện vượt trội sau mỗi buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh của chuỗi sự kiện A80.

Các kỹ sư Viettel liên tục tối ưu phương án qua mỗi buổi hợp luyện giúp tốc độ 4G, 5G cải thiện rõ rệt.

Trong không khí tưng bừng hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Viettel đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, sẵn sàng phục vụ người dân tại các điểm diễu binh, diễu hành và xuyên suốt các hoạt động chào mừng Đại lễ.

Qua đánh giá, chất lượng dịch vụ di động Viettel trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt đều đạt kết quả xuất sắc. Sau mỗi buổi hợp luyện, các kỹ sư Viettel đều đưa ra những phân tích kỹ lưỡng và điều chỉnh phương án để chất lượng mạng được cải thiện vượt trội hơn ngày tập luyện trước. Kết quả cho thấy tốc độ mạng 4G, 5G tăng 1,5 lần so với các ngày trước đó, vùng phủ được tối ưu theo phạm vi nhỏ để đem đến trải nghiệm mượt mà nhất cho khách hàng.

Sau buổi hợp luyện ngày 21/8, hơn 100 trạm được điều chỉnh góc anten để tối ưu vùng phủ; ngày 24/8, Viettel đã bổ sung 5 trạm tại Quảng trường Ba Đình và 2 trạm khu vực Liễu Giai. Sơ duyệt ngày 27/8, trạm BTS tại Lê Duẩn được bổ sung lắp đặt, đồng thời nâng cấp cấu hình, bổ sung tài nguyên 50 trạm dọc các tuyến Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Tràng Thi.

Cùng với các biện pháp kỹ thuật, hơn 1000 nhân sự Viettel sẽ được “ém quân” tại vị trí trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như trực tại trạm BTS, điều hành mạng lưới, giám sát chất lượng mạng,...

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng làm chủ công nghệ và tinh thần phục vụ cao nhất, mạng lưới Viettel đã sẵn sàng bảo đảm thông suốt, ổn định, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dân trong ngày hội lớn của non sông.

Trước đó, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đã triển khai kế hoạch tác chiến toàn diện với hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, trong đó có 500 trạm 5G mới, 700 trạm tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động và đặc biệt lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm smallcell 5G được bố trí tại các địa điểm tập trung đông người. Tổng cộng 1.700 trạm 5G lớn và nhỏ sẽ phủ sóng toàn bộ các tuyến đường diễu binh, diễu hành, đảm bảo tốc độ, dung lượng và sự ổn định của mạng lưới, đồng thời chia sẻ tải cho mạng 4G. Theo đó, Viettel là nhà mạng duy nhất tại Việt Nam sẽ phát sóng đồng thời cả hai công nghệ 5G SA và 5G NSA. Trong đó, 5G SA hoạt động độc lập, độ trễ siêu thấp khoảng 1ms và tốc độ gấp 10 lần 4G, mang đến trải nghiệm vượt trội cho người dân.

Đáng chú ý, tại chuỗi sự kiện A80, trí tuệ nhân tạo AI đã được ứng dụng mạnh mẽ để dự đoán hành vi di chuyển, vị trí tập trung đông người. Hệ thống X-Optimization kết hợp AI liên tục tinh chỉnh vùng phủ, điều hướng thiết bị người dùng sang các trạm còn dư năng lực và giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Mỗi 5 phút, mạng lưới được tối ưu theo hành vi người dùng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất.

Quyết Thắng