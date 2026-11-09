Tòa nhà chọc trời tại Riyadh bị hư hại do mảnh vỡ từ vụ đánh chặn tên lửa

Một tòa nhà chọc trời, nơi đặt văn phòng của công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã bị hư hại trong ngày 8/11, sau khi mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn tên lửa rơi trúng tòa nhà, khiến cửa kính ở nhiều tầng bị vỡ.

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Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết thiệt hại đối với tòa tháp Aramco ở mức hạn chế và không ghi nhận trường hợp thương vong nào. Bộ này không xác định bên chịu trách nhiệm về vụ tấn công, mặc dù lực lượng Houthi tại Yemen đã tuyên bố nhận trách nhiệm.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tên lửa của lực lượng Houthi trên bầu trời Riyadh vào sáng sớm 8/11, đồng thời đánh chặn một tên lửa khác nhằm vào tỉnh miền Đông, nơi tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Saudi Arabia. Liên minh cũng cho biết đã phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo tại các khu vực Saada và Sanaa của Yemen, được sử dụng trong những cuộc tấn công nói trên.

Các vụ tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ngày càng leo thang. Trong những tuần gần đây, Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cảng biển và sân bay của Saudi Arabia. Trụ sở của Aramco tại thành phố Dhahran cũng đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công hồi tháng trước.

Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, cho biết sân bay quốc tế Riyadh nằm trong số các mục tiêu bị tấn công hôm 8/11, mặc dù giới chức Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin này. Một cuộc tập kích trước đó nhằm vào sân bay hồi tháng 10 đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Giao tranh tái bùng phát và gia tăng sau khi lực lượng Houthi tiến về eo biển Bab el-Mandeb hồi tháng 9, đe dọa một tuyến hàng hải quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến rộng hơn giữa Mỹ, Israel và Iran đang diễn ra. Saudi Arabia đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của Houthi tại Yemen.

Trong khi đó, một số cơ quan chính phủ Saudi Arabia đã nối lại hoạt động tại văn phòng từ ngày 8/11. Nhiều trường học cũng mở cửa trở lại để tổ chức dạy học trực tiếp sau nhiều tuần chuyển sang hình thức học từ xa do các cuộc tấn công trước đó.

Thanh Vân