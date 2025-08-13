Tòa án Tối cao Malaysia bác kháng cáo liên quan cựu Thủ tướng Najib

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 13/8, Tòa án Tối cao Malaysia đã bác đơn kháng cáo của Văn phòng Tổng Chưởng lý, mở đường cho cựu Thủ tướng Najib Razak tiếp cận một tài liệu Hoàng gia mà ông tin rằng sẽ cho phép ông chấp hành bản án dưới hình thức quản thúc tại gia.

Ông Najib, người đã bị giam giữ từ tháng 8/2022 liên quan đến vụ bê bối 1MDB, đã viện dẫn sắc lệnh ân xá Hoàng gia được cựu Quốc vương Al-Sultan Abdullah ban hành vào năm 2024, theo đó giảm một nửa bản án 12 năm tù của ông xuống còn 6 năm. Cựu Thủ tướng đã nộp đơn yêu cầu xác nhận sự tồn tại và tính hợp pháp của tài liệu này.

Vụ việc gây ra sự chú ý lớn tại Malaysia, đặc biệt sau khi nhiều cơ quan chính phủ và thành viên hội đồng ân xá phủ nhận sự tồn tại của tài liệu. Trong khi đó, văn phòng của cựu Quốc vương lại xác nhận văn bản này đã được ban hành.

Hội đồng gồm 3 thành viên của Tòa án Liên bang Malaysia cho biết họ chấp nhận sự tồn tại của lệnh bổ sung nói trên. Tuy nhiên, tòa không thể xác định liệu văn bản này có xác thực hay có thực sự được ban hành như một phần của lệnh ân xá hay không.

Theo Thẩm phán Liên bang Zabariah Mohd Yusof, vụ án sẽ được chuyển lên Tòa án Tối cao để tiếp tục các thủ tục xem xét tư pháp.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị kết tội vào năm 2020 vì vi phạm lòng tin và lạm dụng quyền lực liên quan đến việc biển thủ tiền từ một đơn vị của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Ông Najib đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình./.

