Tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Cầu Chày trên mức báo động 3

Vào hồi 21 giờ ngày 1/10/2025, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Cầu Chày và tin lũ trên sông Yên, sông Lèn của tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh: Hoàng Đông

Theo bản tin cảnh báo, hiện trạng mực nước: Lũ trên các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần. Mực nước lúc 19h ngày 01/10/2025 tại một số trạm như sau:

Trên sông Mã tại TV Giàng là 5.22m, dưới BĐ2 là 0.28m;

Trên sông Bưởi tại TV Kim Tân là 14.07m, trên BĐ3 là 2.07m;

Trên sông Yên tại TV Chuối là 3.37m dưới BĐ3 là 0.13m;

Trên sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh là 10.64m, trên BĐ3 là 0.64m.

Trên sông Lèn tại TV Lèn là 5.53m, dưới BĐ3 là 0.47m;

Dự báo trong 24h tới:

Mực nước lũ trên các sông tiếp tục xuống thấp dần: Mực nước trên hạ lưu sông Mã tại TV Giàng dao động ở dưới mức BĐ1;

Mực nước lũ trên sông Bưởi tại TV Kim Tân xuống chậm và còn tiếp tục ở mức cao, trên BĐ3;

Mực nước lũ trên sông Yên tại TV Chuối xuống mức BĐ2;

Mực nước lũ trên sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh xuống chậm và còn tiếp tục ở mức cao, mức BĐ3. Mực nước lũ trên sông Lèn tại TV Lèn dao động trên BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi đặc biệt tại các xã: Mường Lát, Mường Chanh, Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý, xã Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh, Tam Lư, Quan Sơn, Trung Hạ, xã Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân, xã Yên Khương, Yên Thắng, Linh Sơn, Đồng Lương, Văn Phú, Giao An, xã Bá Thước, Điền Lư, Thiết Ống, Pù Luông, Cổ Lũng, Văn Nho, Quý Lương, Điền Quang, xã Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, xã Ngọc Lặc, Thạch Lập, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Minh Sơn, Kiên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-3.

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội.

LP