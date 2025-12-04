Tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án chiếm đoạt tài sản qua Fanpage “Hà và Việt Nam”

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chiếm đoạt tài sản.

Tạm giữ đối tượng Đào Quang Hà, sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 10/2025 tại Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2025 đến tháng 10/2025, bị can Đoàn Quang Hà (SN 2001, trú tại tổ dân phố Đăm, xã Long Hưng, thị trấn Hưng Yên) có tham gia một số hoạt động từ thiện, thiện nguyện. Ngày 12/10/2025, Đoàn Quang Hà đã kêu gọi mọi người quyên góp tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Đắk Lắk thông qua Fanpage “Hà và Việt Nam”.

Để làm rõ các nội dung liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án. Để được giải quyết liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ án là Nguyễn Văn Cường, thuộc Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa, số điện thoại 0904.796.889 để phối hợp làm việc.

Cơ quan CSĐT cho biết, hết thời hạn điều tra vụ án (ngày 17/01/2026), nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến làm việc, đơn vị sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp theo luật định.

LP