Tiêu hủy vật chứng theo 6 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật

Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm sát chặt chẽ việc tiêu hủy vật chứng theo Quyết định số 07/QĐ-THADS ngày 30/1/2026 của Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Hội đồng tiêu hủy đã tổ chức tiêu hủy vật chứng theo 6 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

Kiểm sát viên Phòng 11 VKSND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát các vật chứng trước khi tiêu hủy.

Hội đồng tiêu hủy vật chứng gồm Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, dưới sự giám sát của Kiểm sát viên Phòng 11 tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình tiến hành tiêu hủy vật chứng, Kiểm sát viên đã trực tiếp kiểm sát việc đối chiếu 15 loại vật chứng với biên bản giao nhận và 6 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật; kiểm sát trình tự, thủ tục, hình thức tiêu hủy (đốt cháy, đập vỡ), bảo đảm việc tiêu hủy đúng chủng loại, số lượng vật chứng, đúng quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

Hội đồng tiêu hủy đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc tiêu hủy vật chứng bảo đảm khách quan, đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án.

Hoạt động kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản là khâu quan trọng trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quốc Hương