Tiếp tục phát lệnh báo động II trên sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân

Vào hồi 17 giờ ngày 29/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã phát đi công điện số 47 tăng mức báo động II trên sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Bưởi số DBLU-80/15h30/THOA ngày 29/9/2025 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hồi 16 giờ ngày 29/9/2025 mực nước trên sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân là 10.06 m (dưới BĐII là 0,94 m); cảnh báo mực nước hạ lưu trên sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân có khả năng lên mức Báo động II (+11.00 m) vào 18-21h ngày 29/9/2025.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động II trên sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình:Tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống

LP