Tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn để triển khai Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

Sáng 3/2, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn I, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan của tỉnh.

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An (sau đây viết tắt là Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 154/TTg-NN ngày 20/1/2006, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 25/10/2023. Theo quyết định chủ trương đầu tư, diện tích thực hiện dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến các xã Xuân Bình, Thanh Phong của tỉnh Thanh Hóa, với diện tích 1.113,35 ha; trong đó, xã Thanh Phong 680,58 ha, xã Xuân Bình 432,77 ha.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Mặc dù thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên công tác này vẫn còn chậm trễ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 30/1, xã Thanh Phong đã hoàn thành nhiệm vụ lập, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 119 hộ gia đình, cá nhân. Xã Xuân Bình đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả kinh phí đối với 34 hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa; hoàn thành công tác kiểm kê với diện tích 107 hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhưng không có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa. Đồng thời, thực hiện những quy định đối với việc bán lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích đất rừng tự nhiên, thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh lòng hồ và lựa chọn nhà thầu thi công.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Khối lượng công việc còn lại chủ yếu ở các hạng mục phê duyệt, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất của các hộ dân, tập thể có liên quan; bán lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng tự nhiên, dọn vệ sinh lòng hồ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Tổng kinh phí thực hiện các phần việc còn lại ước tính khoảng 255,73 tỷ đồng với trường hợp 107 hộ tái định cư xã Xuân Bình không được bồi thường, hỗ trợ; hoặc 534,79 tỷ đồng đối với trường hợp 107 hộ tại khu tái định cư xã Xuân Bình được bồi thường, hỗ trợ.

Lãnh đạo xã Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đã thảo luận, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án. Theo đó, hiện nay các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng nhận khoán của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi đất, nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm nhưng chưa đồng thuận bàn giao đất thực hiện dự án.

Bộ Công an chưa có văn bản thống nhất thu hồi diện tích đất an ninh để GPMB thực hiện dự án. Thanh tra Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn trả lời về việc bồi thường, hỗ trợ đối với 107 hộ không có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa. Cùng với đó, các văn bản, quy định của pháp luật liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm mới, gây khó khăn cho công tác GPMB.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giải quyết triệt để kiến nghị của 34 hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng nhận khoán của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa nhằm ổn định đời sống người dân và an sinh xã hội địa phương. Đồng thời, tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành GPMB thực hiện dự án một cách thuận lợi, trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương có phương án hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện việc tận thu lâm sản, di dời, hỗ trợ tái định cư đúng pháp luật hiện hành, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn I, tỉnh Nghệ An có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung và các xã Xuân Bình, Thanh Phong nói riêng. Trên cơ sở hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa quyết tâm, phấn đấu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành những phần việc còn lại để dự án triển khai đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn UBND các xã thực hiện thủ tục tận thu lâm sản; đồng thời xây dựng kế hoạch bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư cho dự án.

Các xã Xuân Bình, Thanh Phong tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân có liên quan đồng thuận theo chủ trương, chính sách của Nhà nước và phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý lâm sản theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp các hộ không đồng thuận, các địa phương báo cáo UBND tỉnh để có phương án hỗ trợ bảo vệ việc thu hồi tài sản an toàn, hiệu quả.

Lê Hoà