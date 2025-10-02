Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hóa

Sáng 2/10, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hóa tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 196 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã. Đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Xã Hoằng Hóa được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 5 xã: Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn cũ.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng Nhân dân, tổ chức tốt các các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo không khí thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng thời, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội thực sự đổi mới, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hóa Trương Đình Thịnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ xã đã vận động Nhân dân ủng hộ hơn 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 31 ngôi nhà với tổng số tiền hỗ trợ 2,2 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đạt kết quả cao. Kết quả, đã vận động Nhân dân hiến hơn 2.000m2 đất ở, 11.940m2 đất nông nghiệp, hơn 10.000 công lao động...

Dự kiến, cuối năm 2025, xã hoàn thành 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 21/42 thôn, phố đạt tiêu chí kiểu mẫu.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đinh Tiên Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Hoằng Hóa đạt được thời gian vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục tăng cường vận động, đoàn kết đồng bào các tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ xã cần đổi mới và nâng cao chất lượng triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản của cộng đồng dân cư.

Các đại biểu hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Tiên Phong tặng hoa chúc mừng các vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hóa khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và đoàn đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI.

Ồng Trương Đình Thịnh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga