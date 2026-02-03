Tiếp sức cho hộ nghèo sản xuất, kinh doanh

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Xương (NHCSXH Quảng Xương) triển khai thời gian qua đã trao cơ hội, tiếp sức cho hàng nghìn hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Gia đình anh Trần Văn Tiến được vay vốn NHCSXH Quảng Xương phát triển nghề nuôi cá lồng bè, cho hiệu quả kinh tế khá.

Ngay sau khi các xã, thị trấn của huyện Quảng Xương cũ được sáp nhập thành 7 xã, NHCSXH Quảng Xương đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát hệ thống tổ chức, bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn. Ngân hàng đã ban hành các văn bản tham mưu, phối hợp, làm việc trực tiếp với lãnh đạo các xã mới nhằm duy trì mạng lưới điểm giao dịch như trước sáp nhập; bố trí các điểm giao dịch, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cử lực lượng công an xã/tổ bảo vệ an ninh trật tự... bảo đảm an toàn về người và tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện NHCSXH Quảng Xương duy trì 26 điểm giao dịch ở các xã, trong đó có 7 điểm giao dịch đặt tại hội trường trụ sở Đảng ủy và 19 điểm giao dịch tại nhà văn hóa khu dân cư. Nhờ đó, 100% chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn 7 xã Lưu Vệ, Quảng Yên, Tiên Trang, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Chính do NHCSXH Quảng Xương quản lý luôn duy trì ổn định và phát triển.

Trước đây, gia đình chị Trần Thị Gái ở thôn Tiến, xã Tiên Trang thu nhập bếp bênh, chồng bị bệnh tim, thường xuyên ốm đau, đất nông nghiệp không có, hai vợ chồng phải đi làm thuê. Năm 2020, sau quá trình mưu sinh, anh chị học nghề móc lồng bắt ghẹ và được NHCSXH Quảng Xương cho vay 90 triệu đồng mở cơ sở sản xuất lồng bắt ghẹ. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, cơ sở sản xuất của gia đình chị ngày càng phát triển, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Chị Gái chia sẻ: “Nhờ có vốn ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện phát triển sản xuất, từ hộ nghèo, khó khăn nhất xã, nay mỗi năm trừ chi phí cơ sở sản xuất của gia đình thu lãi gần 200 triệu đồng/năm”.

Cũng được vay 90 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của NHCSXH Quảng Xương, gia đình anh Trần Văn Tiến ở thôn Hải, xã Tiên Trang phát triển nghề nuôi cá lồng bè. Từ hộ cận nghèo, gia đình anh giờ đã sở hữu hơn 50 lồng cá trị giá tiền tỷ...

Từ những mô hình kinh tế hiệu quả cho thấy, dòng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đóng vai trò đồng hành thiết thực với người dân nông thôn. NHCSXH Quảng Xương luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, ưu tiên vốn cho các dự án, mô hình sản xuất, kinh doanh có tính khả thi. Không chỉ làm tốt việc cho vay, cán bộ ngân hàng còn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, hạn chế nợ quá hạn. Nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự là “bệ đỡ” giúp người dân giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Tính đến cuối tháng 1/2026, NHCSXH Quảng Xương có gần 16.000 khách hàng còn dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách có dư nợ cao như giải quyết việc làm, vay hộ mới thoát nghèo, vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Đặc biệt, ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2553/ CĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH. Mục đích là nhằm giảm bớt gánh nặng, chia sẻ một phần khó khăn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội. NHCSXH Quảng Xương đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, phổ biến về việc điều chỉnh lãi suất cho vay; tổ chức hoạt động tín dụng theo đúng tinh thần của quyết định, áp dụng từ ngày 1/12/2025.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH Quảng Xương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách tín dụng ưu đãi; tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng mới phát sinh sau sáp nhập; tổ chức các phiên giao dịch đúng quy định; đẩy mạnh chuyển đổi số để quản lý hồ sơ và giám sát nguồn vốn chặt chẽ, minh bạch..., phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8 đến 10%, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo đảm chất lượng an toàn, hiệu quả.

Bài và ảnh: Lương Khánh