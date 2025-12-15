Tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Theo Thông báo số 01, ngày 12/12/2025 của Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 26/11/2025 đến 11h04 ngày 11/12/2025, Ban đã tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Lam Sơn trao ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. (Ảnh: Phan Nga)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 26/11/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” với tinh thần “nhường cơm sẻ ảo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ ngày 26/11/2025 đến 11h04 ngày 11/12/2025, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã nhận được sự ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền là 1.331.653.091 đồng.

Thời gian tới, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân ủng hộ thông qua số tài khoản: 8605574999 - tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC TINH THANH HOA Nội dung chuyển tiền ghi rõ: "Ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra". Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: số 16, đường Hạc Thành, phường Hạc Thành. Thời gian vận động ủng hộ từ ngày 26/11 đến ngày 28/12/2025.

NM