Tiếp nhận hơn 78 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra tính đến ngày 11/11/2025

Thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 30/9/2025 đến 10h00’ ngày 11/11/2025, thông qua Ban vận động, các cá nhân, tổ chức đã tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) tổng số tiền là 78.496.677.422 đồng.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trao 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão, lũ lụt.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão gây ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản vận động các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay, chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, mưa lũ, ngập lụt gây ra sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và tiếp tục tham gia ủng hộ để kịp thời hỗ trợ Nhân dân các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10 và mưa, lũ sau bão gây ra.

LP