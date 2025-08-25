Tiến sỹ Mai Văn Khiêm: Bão số 5 rất nguy hiểm, hội tụ nhiều yếu tố rủi ro cao

Nhận định về tình hình bão số 5, theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, do ảnh hưởng của bão, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 26/8 ở khu vực miền Trung, kèm theo đó là lũ trên các hệ thống sông, đặc biệt là khu lưu vực các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa với cấp độ rủi ro do lũ ở mức nguy cơ rất cao.

Cùng với đó, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây, khu vực Bắc Trung Bộ, cụ thể là các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, Quảng Trị ở mức cao.

"Về cường độ bão, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để tiếp tục thông tin. Tuy nhiên, qua phân tích mây vệ tinh, quan trắc radar thì bắt đầu thấy dấu hiệu về hệ thống cấu trúc mây của bão. Theo nhận định ban đầu thì từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 25/8, khi bão tiến vào vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh cường độ có thể duy trì cấp 10-11, giật 13, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15. Đến 1 giờ ngày 26/8, cường độ bão ở cấp 8. giật cấp 10, ảnh hưởng tới khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị - bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ," ông Mai Văn Khiêm lưu ý.

Đối với đất liền, khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Đề cập đến tình hình mưa, ông Khiêm cho biết từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

Từ chiều 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông; Thành phố Đà Nẵng có lúc có mưa rào. khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Thông tin về diễn biến thời tiết trên các khu vực biển, Giám đốc Mai Văn Khiêm cho hay, do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 12; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8;... Nước dâng do bão tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 0,91m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,45m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tại ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Nghệ An, mực nước biển tiếp tục dâng cao do thủy triều lên và nước dâng do bão. Nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,4-3,9m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,2m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,7-4,2m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,8-4,2m.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng," ông Khiêm nhấn mạnh.

Bão số 5 rất nguy hiểm, nó hội tụ cả ba yếu tố rủi ro cao là gió mạnh, sóng cao và mưa rất lớn. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông, nhất là tại ven biển Nghệ An và Thanh Hóa vào chiều và tối 25/8; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt nghiêm trọng ở vùng trũng thấp là rất cao.

"Người dân cần tuyệt đối không chủ quan, tuân thủ lệnh sơ tán của chính quyền, hạn chế ra đường trong thời điểm bão đổ bộ. Các địa phương phải theo dõi sát diễn biến, chủ động triển khai ngay biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại,” ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo./.

Theo TTXVN