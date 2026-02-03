Tiên phong ứng dụng công nghệ cao, làm giàu từ nuôi tôm

Trong những năm gần đây, cùng với xu thế chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Hoằng Châu đã mạnh dạn đổi mới tư duy, đầu tư khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tiêu biểu trong số đó là hộ anh Lê Văn Phương ở thôn Châu Triều.

Anh Lê Văn Phương (người đầu tiên bên phải) giới thiệu thành phẩm từ mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Thời gian đầu anh Lê Văn Phương nuôi tôm theo mô hình quảng canh. Tuy nhiên, hiệu quả nuôi bắt đầu sụt giảm khi nguồn giống tự nhiên khan hiếm, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khiến dịch bệnh xảy ra thường xuyên. Không cam chịu thất bại, anh quyết tâm tìm hướng đi mới. Năm 2021 anh đã tìm hiểu các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, đồng thời học hỏi mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Qua đó giúp anh nhận ra rằng, chỉ có áp dụng khoa học - kỹ thuật mới có thể nuôi bền vững và giảm rủi ro. Nghĩ là làm, anh bắt tay ngay vào làm, chuyển đổi 5ha từ nuôi tôm quảng canh sang nuôi tôm thẻ bằng công nghệ cao theo hướng VietGAP, bằng nguồn vốn tích lũy của gia đình và nguồn vay, gia đình đã đầu tư 10 tỷ đồng tổ chức cải tạo xây dựng phương án nuôi tôm thẻ công nghệ cao.

Hiện mô hình nuôi tôm của gia đình anh được đầu tư bài bản với hệ thống ao nuôi lót bạt, ao lắng, ao xử lý nước riêng biệt; áp dụng quy trình nuôi tôm an toàn sinh học, kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu môi trường nước như độ pH, oxy hòa tan, nhiệt độ. Đặc biệt, anh đã ứng dụng hệ thống quạt nước, sục khí tự động và thiết bị theo dõi môi trường giúp kịp thời điều chỉnh trong quá trình nuôi, hạn chế dịch bệnh, giảm tỷ lệ hao hụt. Nhờ áp dụng công nghệ cao, năng suất và chất lượng tôm nuôi của gia đình anh được nâng lên rõ rệt. Các vụ nuôi đạt tỷ lệ sống cao, thời gian nuôi rút ngắn, chi phí sản xuất được kiểm soát tốt hơn.

Sau hơn 4 năm áp dụng mô hình mới, kết quả mang lại khá ấn tượng. Sản lượng từ mô hình nuôi tôm trung bình hàng năm đạt 50 đến 70 tấn, 3 lứa/năm, giá trung bình hàng năm từ 200.000 đến 250.000 đồng/kg. Tổng doanh thu bình quân hàng năm đạt 12 tỷ đồng/năm. Trừ chi phí, thu nhập hàng năm đạt 5 tỷ đồng. Theo anh, ưu điểm lớn nhất của mô hình nuôi tôm công nghệ cao là chủ động được thời vụ, giảm rủi ro do thời tiết, hạn chế dịch bệnh và đặc biệt là bảo vệ môi trường. Trong quá trình nuôi, anh không sử dụng kháng sinh hay hóa chất mà chỉ dùng chế phẩm vi sinh để cải thiện môi trường nước, phân hủy chất thải hữu cơ. Nhờ đó, tôm nuôi đạt chất lượng cao.

Anh Phương cho biết: “Nông dân bây giờ không thể làm theo kinh nghiệm cũ, phải học hỏi, áp dụng kỹ thuật tiên tiến mới có thể làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững. Thành công của mô hình nuôi tôm công nghệ cao không chỉ giúp gia đình tôi phát triển kinh tế từ đồng đất quê hương, mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương. Tôi mong sẽ có thêm nhiều hộ mạnh dạn đổi mới, cùng nhau xây dựng nông nghiệp địa phương hiện đại, bền vững”.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, anh còn chú trọng đến việc liên kết chuỗi giá trị. Gia đình anh đang phối hợp với các doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm để ổn định đầu ra, tránh tình trạng “được mùa, rớt giá”. Đồng thời, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nuôi khác tại địa phương, giúp họ tiếp cận mô hình mới, cùng nhau phát triển.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoằng Châu Nguyễn Thị Lan cho biết, xã có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 1.000ha. Các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, theo chuỗi liên kết đang cho những kết quả rất khả quan. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của hộ anh Lê Văn Phương là điển hình tiêu biểu cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Không chỉ là hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, anh còn truyền cảm hứng cho nhiều nông dân trẻ dám bước ra khỏi lối mòn, áp dụng khoa học - kỹ thuật để làm giàu ngay trên quê hương mình".

Bài và ảnh: Hoàng Lan