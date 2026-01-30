Thượng viện Mỹ chặn dự luật cấp ngân sách trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đóng cửa một phần

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn việc thúc đẩy gói dự luật cấp ngân sách quy mô lớn cho chính phủ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ vẫn đang tiếp diễn nhằm tìm kiếm giải pháp tránh nguy cơ nhiều cơ quan liên bang phải đóng cửa.

Thượng viện Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: CBS News

Với tỷ lệ 55–45, Thượng viện phản đối việc tiếp tục xem xét gói 6 dự luật chi tiêu, bao gồm ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cùng Lầu Năm Góc. Gói biện pháp này chiếm hơn 75% tổng chi tiêu liên bang và sẽ khiến nhiều chương trình phải ngừng hoạt động nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận trước thời hạn 31/1.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy bế tắc chính trị vẫn chưa được tháo gỡ, khi toàn bộ các Thượng nghị sĩ Dân chủ cùng 8 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, trong đó có Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune, bỏ phiếu chống dự luật.

Nguyên nhân chính của bế tắc xuất phát từ tranh cãi liên quan đến ngân sách cho DHS và hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Phe Dân chủ tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ dự luật nào cấp ngân sách cho DHS nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa chấp thuận các cải cách nhằm tăng cường giám sát hoạt động thực thi luật nhập cư và chấm dứt các vụ đối đầu căng thẳng giữa lực lượng liên bang và người biểu tình. Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng ICE và Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đang “vượt ngoài tầm kiểm soát”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 29/1/2026. Ảnh: Sky News

Phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết, Nhà Trắng đang tiến gần đến một thỏa thuận với phe Dân chủ bằng cách tách nội dung gây tranh cãi về ngân sách cho thực thi luật nhập cư khỏi gói chi tiêu rộng hơn trị giá 1.300 tỷ USD.

Theo phương án đang được thảo luận, Quốc hội có thể thông qua 5 trong số 6 dự luật chi tiêu đã được Hạ viện phê chuẩn để duy trì hoạt động của phần lớn chính phủ liên bang, đồng thời áp dụng biện pháp ngân sách tạm thời đối với DHS nhằm tạo thêm thời gian đàm phán. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, đến ngày 29/1 vẫn chưa có giải pháp chắc chắn, trong khi thời hạn tránh đóng cửa chính phủ chỉ còn tính bằng ngày. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, việc thông qua vẫn chịu áp lực lớn về thời gian và cần sự phê chuẩn lại của Hạ viện, cơ quan hiện đang trong kỳ nghỉ và dự kiến chỉ quay lại làm việc vào ngày 2/2.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, Reuters