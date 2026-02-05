Thưởng Tết Nguyên đán 2026 tăng 13%, thu nhập người lao động cải thiện

Thưởng Tết Nguyên đán 2026 bình quân đạt gần 9 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm trước. Cùng với việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng, thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện, tạo tâm lý phấn khởi trước thềm năm mới.

Công nhân làm việc tại công ty may mặc Dony (xã Vĩnh Lộc A, TP HCM), tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần/vnexpress.net

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2027, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình lương, thưởng dịp Tết Nguyên đán 2026, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ vừa điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết, thu nhập của người lao động năm 2025 và mức thưởng Tết 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tăng cao hơn so với các năm trước.

Theo ông Phạm Trường Giang, trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là mức điều chỉnh cao hơn so với các năm gần đây, khi năm 2024 mức tăng là 6%.

Việc ban hành Nghị định từ rất sớm, ngay trong tháng 11/2025, đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động.

Sau khi Nghị định 293/2025/NĐ được ban hành, Bộ Nội vụ đã tiếp tục ban hành 2 văn bản hướng dẫn, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện tại doanh nghiệp. Kết quả cho thấy tình hình thực hiện khá khả quan. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2025 đạt khoảng 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó, tại các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân của người lao động đạt khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024.

Doanh nghiệp dân doanh có mức lương bình quân khoảng 8,66 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 7%.

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức lương bình quân đạt 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm trước.

Về tiền thưởng Tết, theo số liệu thống kê từ báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho trên 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân dịp Tết Nguyên đán 2026 đạt khoảng 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng bình quân khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu đồng/người, tăng 9%; doanh nghiệp FDI 9,21 triệu đồng/người, tăng 12%.

Theo ông Phạm Trường Giang, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương tối thiểu sớm, cùng với quá trình triển khai đồng bộ, đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện thu nhập, ổn định đời sống người lao động, tăng mức độ gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát. Đồng thời, mức tăng lương và thưởng hợp lý, có lộ trình phù hợp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Đây là cơ sở, điều kiện để tăng năng suất lao động, tạo xung lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thu Giang - Báo Chính phủ

Nguồn: https://baochinhphu.vn/thuong-tet-nguyen-dan-2026-tang-13-thu-nhap-nguoi-lao-dong-cai-thien-102260204184954001.htm