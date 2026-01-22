Thực hiện chính sách về nhà ở xã hội: Nguồn cung bước vào giai đoạn “tăng tốc”

Việc triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đang bước sang giai đoạn then chốt, với những chuyển động rõ rệt cả về tiến độ thực hiện lẫn chất lượng chính sách. Tại Thanh Hóa - với mục tiêu xây dựng 11.503 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030, bức tranh phát triển nhà ở xã hội đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 trung tâm TP Thanh Hóa (nay thuộc phường Hạc Thành) đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ảnh: Việt Hương

Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Theo thống kê của Sở Xây dựng, năm 2025 toàn tỉnh đã hoàn thành 4.877/5.249 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 93% kế hoạch năm. Đối với 372 căn còn lại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu đưa vào sử dụng chậm nhất trong quý I/2026. Đáng chú ý, nếu đặt kết quả này trong tổng thể giai đoạn 2025-2030, Thanh Hóa đã hoàn thành khoảng 42% tổng chỉ tiêu mà Chính phủ giao. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển nhà ở xã hội trong những năm tiếp theo.

Theo thông tin từ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng), cùng với các dự án đã hoàn thành, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 dự án nhà ở xã hội đã khởi công và đang triển khai thi công, đồng thời 3 dự án khác đang tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 7.000 căn hộ. Các dự án này được phân bố tại nhiều khu vực ở các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Quảng Phú... Đây được xem là “nguồn dự trữ” quan trọng, bảo đảm khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030; đồng thời bổ sung nguồn cung đáng kể cho thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách phát triển nhà ở xã hội tại Thanh Hóa là việc kiểm soát giá bán theo hướng phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp và công nhân. Hiện nay, giá bán nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh dao động chủ yếu từ 15 - 20 triệu đồng/m2, tùy vị trí và từng dự án. Dự án nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 Trung tâm TP Thanh Hóa, nay thuộc phường Hạc Thành có giá bán khoảng 20,6 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội Tân Thành có giá từ 15 - 16,8 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội phường Hàm Rồng có giá 18,8 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội phường Quảng Phú có giá 18,3 triệu đồng/m2; Nhà ở xã hội công nhân KCN Lễ Môn có giá 18,5 triệu đồng/m2... Nhu cầu mua nhà ở xã hội hiện tập trung chủ yếu tại khu vực các phường trung tâm, nơi có hạ tầng đồng bộ, thuận lợi sinh hoạt và việc làm. Các khu vực cách trung tâm khoảng 5 - 7km cũng đang dần thu hút sự quan tâm của người dân, nhất là khi hạ tầng giao thông và dịch vụ đô thị ngày càng được cải thiện. UBND tỉnh đang tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở do quỹ nhà ở địa phương đầu tư, tạo lập để cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo giai đoạn 2027-2030.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, nhà ở xã hội là phân khúc có nhu cầu ở thực lớn, bền vững, ít chịu tác động của các chu kỳ “nóng - lạnh” của thị trường. Việc hình thành nguồn cung dồi dào, minh bạch không chỉ góp phần giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp, mà còn tạo nền tảng để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, gắn với mục tiêu an sinh xã hội. Song song với việc tăng tốc triển khai các dự án, cải cách thủ tục hành chính được xem là điểm nhấn quan trọng giúp chính sách nhà ở xã hội đi vào cuộc sống. Thời gian qua, nhiều quy định pháp luật liên quan đến phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội đã được sửa đổi theo hướng rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho cả người dân và doanh nghiệp. Tại Thanh Hóa, các điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục xét duyệt hồ sơ; trách nhiệm của cơ quan quản lý và chủ đầu tư đều được công khai, minh bạch, giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận chính sách. Khi thủ tục rõ ràng, minh bạch, người dân sẽ chủ động tiếp cận chính sách, còn doanh nghiệp cũng yên tâm đầu tư. Điều này giúp nhà ở xã hội không chỉ tăng về số lượng, mà còn được phân bổ đúng đối tượng.

Với nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện và quyết tâm cao của chính quyền các cấp, nguồn cung nhà ở xã hội tại Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn dồi dào hơn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ.

Việt Hương