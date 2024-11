Thực hiện Chiến lược phát triển thương mại cho nông sản

Để tạo bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tích cực hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm của Công ty CP Mía đường Lam Sơn tham gia trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ CAEXPO lần thứ 21 được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 3/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, Sở NN&PTNT đã tích cực thực hiện công tác xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kết nối tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị phổ biến các cam kết về SPS trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) và các yêu cầu của thị trường EU về nhập khẩu nông sản, thủy sản từ Việt Nam trong tình hình mới. Từ năm 2021 đến tháng 11/2024, sở đã hỗ trợ cho hơn 100 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia các Hội chợ, tuần lễ nông sản, các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn.

Ông Trần Xuân Trung, Phó Giám đốc phụ trách Thương mại xuất nhập khẩu, Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco Group) cho biết: “Hàng năm, Lasuco Group tích cực triển khai công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua các hội chợ, triển lãm các sản phẩm nhằm mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, xuất khẩu sản phẩm sang thị trường các nước. Đầu tháng 10/2024, Lasuco Group được tham gia Hội chợ CAEXPO lần thứ 21 được tổ chức tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây,

Lasuco Group đã mang đến hội chợ một không gian trưng bày độc đáo, giới thiệu các dòng sản phẩm tiên phong, đột phá về dinh dưỡng, sức khỏe, như: Nước mía tươi đóng lon (mía tươi hồng sâm, vị tắc, dứa, đào, cam sả...), gạo, sữa gạo lứt, đường mía... Thông qua hội chợ CAEXPO 2024, Lasuco Group đã ký kết cung cấp các sản phẩm mía đường, đồ uống với 3 đối tác của Trung Quốc. Trong tháng 10/2024, công ty đã xuất khẩu 2 lô sản phẩm đường cho các đối tác. Bên cạnh các sản phẩm đường và sau đường, các lô nước mía và sữa gạo đầu tiên của Lasuco Group đã được đối tác Trung Quốc nhập khẩu và phân phối tại thị trường tỷ dân, hứa hẹn nhiều triển vọng cho các sản phẩm của Lasuco Group. Dự kiến trong tháng 12/2024, Lasuco Group tiếp tục được lựa chọn tham dự trưng bày các sản phẩm tại Hội chợ quốc tế Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc”.

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh, ngành NN&PTNT phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với hàng nghìn loại sản phẩm nông sản, thực phẩm được giới thiệu và bày bán thu hút đông đảo Nhân dân đến tham quan, mua sắm. Tại các địa phương trong tỉnh tổ chức các “Phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa” thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Ngành NN&PTNT tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ 60 doanh nghiệp đăng ký tham gia, quảng bá, giới thiệu và kinh doanh thực phẩm trên phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; hướng dẫn hỗ trợ cho 900 hộ, HTX và 35 doanh nghiệp đăng ký tài khoản bán hàng, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử postmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Hàng quý, Sở NN&PTNT xây dựng và phát hành Bản tin sản xuất, thị trường và tiêu thụ nông sản tỉnh Thanh Hóa phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin từ đó có định hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đặng Văn Hiệp, cho biết: "Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất... gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng hợp tác. Vì vậy, ngành NN&PTNT đang tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia các hội chợ do các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức nước ngoài tổ chức. Hàng năm, duy trì tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, các hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP... qua đó quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh. Cùng với đó, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác hiệu quả cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để thúc đẩy mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu chính ngạch đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Bài và ảnh: Lê Hợi