Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân.

Hội Nông dân tỉnh tìm hiểu tình hình nuôi trồng thủy sản của hội viên nông dân xã Trường Trung (Nông Cống).

Toàn tỉnh có 4.255/4.255 chi HND có cán bộ tham gia tổ hòa giải ở cơ sở, thể hiện vai trò của hội trong công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân. 10 năm qua, HND tham gia trực tiếp hòa giải thành 5.343/7.106 vụ mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân, đạt 75,18%. Các vụ việc có sự tham gia của thành viên HND thường có tỷ lệ hòa giải thành công cao. Các tổ viên tổ hòa giải tích cực bám sát cơ sở, nắm tình hình và những mâu thuẫn phát sinh để kịp thời có biện pháp hòa giải hiệu quả ngay trong nội bộ. Hoạt động hòa giải góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nông dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư; góp phần hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp; góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

HND tỉnh chỉ đạo các cấp hội xây dựng và duy trì hoạt động mô hình HND tham gia tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tham gia giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền, thành lập câu lạc bộ nông dân với pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia hoạt động hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tiêu biểu mô hình của phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa); xã Thạch Định (Thạch Thành); xã Đông Khê, Đông Thịnh (Đông Sơn); xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa)....

Chủ tịch HND huyện Thạch Thành Nguyễn Hồng Vân cho biết: “10 năm qua, HND huyện đã phối hợp, vận động, hướng dẫn 25/25 xã, thị trấn thành lập câu lạc bộ nông dân với pháp luật, với 615 thành viên. Với phương châm “nắm bắt kịp thời, giải quyết từ sớm, từ xa và việc lớn biến thành việc nhỏ, việc nhỏ biến thành không có”, toàn huyện nhiều năm liền không có đơn thư, khiếu nại vượt cấp đông người. Thông qua hoạt động và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã giúp cho việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều năm nay trên địa bàn huyện đều được Nhân dân đồng thuận, nhất trí cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

10 năm qua, các cấp HND đã tiếp gần 5.000 lượt nông dân, nhận 1.304 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 581 đơn thư thuộc thẩm quyền của hội, phối hợp giải quyết 704 đơn thư. Nội dung khiếu kiện chủ yếu liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng chiếm 80%, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, bảo vệ an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các chính sách xã hội khác có liên quan đến nông dân.

Các cấp HND cũng chỉ đạo, hỗ trợ cho các chi HND tổ chức cho hội viên ký cam kết xây dựng mô hình “Gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội”. HND các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực hiện tiếp dân, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền.

Những kết quả nói trên đã thể hiện vai trò, vị trí của các cấp HND trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan