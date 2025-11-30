Thủ tướng: Triển khai “chiến dịch Quang Trung” thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai

Thủ tướng yêu cầu chính quyền “tái cơ cấu” lại nhà ở cho người dân để phòng tránh mưa lũ, nhà vừa là chỗ để ở vừa là chỗ trú ẩn trong thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Tối 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp và trực tuyến với 4 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, gồm: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với "tinh thần Quang Trung” để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa lại nhà hư hỏng cho người dân do mưa lũ gây ra; phấn đấu từ nay đến ngày 10/12/2025 phải ổn định nhà ở cho người dân bị ngập nước, đến ngày 31/12/2025 phải sửa chữa xong nhà bị hư hỏng và đến ngày 31/1/2026 phải thực hiện xong việc xây dựng nhà mới cho người dân.

Qua đây, chính quyền “tái cơ cấu” lại nhà ở cho người dân để phòng tránh mưa lũ, nhà vừa là chỗ để ở vừa là chỗ trú ẩn trong thiên tai, bão lũ.

Bộ Xây dựng cần khẩn trương lập bảng thiết kế nhà chống lũ, có thể bằng khung sắt hoặc khung bê tông, đảm bảo 3 cứng, gồm nền cứng, tường cứng, mái cứng để người dân lựa chọn mẫu thực hiện.

Các địa phương “bắt tay” vào thực hiện ngay trong ngày mai với tinh thần làm việc theo phân công 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Tiến độ thực hiện phải được cập nhật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tuần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ; đây được xem như là thảm họa thiên tai.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng vũ trang đối với nhân dân trong công tác phòng chống và khắc phục đợt mưa lũ vừa qua.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng các lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là Nghị quyết 380/NQ-CP 2025 về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các tỉnh miền Trung.

Nguồn lực thực hiện được huy động tại địa phương, Trung ương, nhà hảo tâm và chính trong mỗi hộ gia đình. Hơn lúc nào hết, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cần được phát huy trong lúc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy Đảng tại địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chính quyền vào cuộc quyết liệt, nhân dân góp sức, kêu gọi doanh nghiệp với “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để phòng ngừa dịch bệnh; cung cấp điện, nước sạch đầy đủ cho người dân; huy động lực lượng xây dựng, sửa chữa các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trên tinh thần khẩn trương nhưng đúng quy định; ổn định trường học để học sinh đến trường học tập; hỗ trợ cây, con giống và phương tiện, kỹ thuật để người dân tái thiết sản xuất; ổn định thị trường kinh doanh; nhanh chóng đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các địa phương đã đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho người dân và xây dựng các khu tái định cư để di dời người dân vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 800 tỷ đồng, Khánh Hòa 350 tỷ đồng, Gia Lai 200 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng tự cân đối ngân sách.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra vùng ngập nước hoàn toàn trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ và thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát cùng người dân nơi đây.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh.

Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đến người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 9 hộ dân thuộc một xóm ở Đội 3, thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Xóm có 6 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 3 hộ còn lại cũng bị thiệt hại nặng về nhà cửa và tài sản. Hiện, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) cử 200 cán bộ, chiến sĩ đã dựng trại tại đây để lập 6 tổ tiến hành xây dựng lại 6 ngôi nhà cho người dân.

Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung cao độ, huy động nhân lực để xây dựng lại nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp các lực lượng quân đội, công an tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

Hiện người dân đang thiếu phương tiện sản xuất và đồ dùng sinh hoạt nên chính quyền địa phương nỗ lực hỗ trợ, trước mắt là hỗ trợ để tập trung sản xuất vụ Đông Xuân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên, trao quà gia đình ông Nguyễn Đi (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) - người không may tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, vật nuôi để gia đình khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Tại Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thịnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trò chuyện với đông đảo người dân của xã vừa bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên nhân dân vùng ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ xã Hòa Thịnh.

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân; động viên nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương và các lực lượng để vượt qua khó khăn trước mắt, dần ổn định cuộc sống.

Người dân phát huy truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách,“với tinh thần”ai có gì giúp nấy," người có nhà không bị hư hỏng giúp người có nhà bị sập, bị hư hỏng chỗ ở tạm thời. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo xã Hòa Thịnh khẩn trương thống kê thiệt hại để trên cơ sở đó có chính sách hỗ trợ người dân phù hợp.

Theo TTXVN