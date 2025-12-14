Thủ tướng: Phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu

Tối ngày 13/12, dự Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng bảo đảm tự chủ công nghệ; và đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam năm 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày hội do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12-14/12/2025.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các sở, ban ngành và 126 xã phường TP. Hà Nội, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng đổi mới sáng tạo Thủ đô và cả nước.

Thủ tướng thăm một số gian hàng khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Ban Tổ chức, TECHFEST VIỆT NAM 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham dự trực tiếp và trực tuyến; sự góp mặt của hơn 20 tập đoàn, 50 quỹ đầu tư, hơn 100 tổ chức hỗ trợ và vườn ươm, cùng đại biểu đến từ 6 khu vực quốc tế gồm Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu.

Điểm mới nổi bật của TECHFEST VIỆT NAM 2025 là sự chuyển đổi mô hình từ “sự kiện hội trường” sang “sự kiện không gian mở”, cho phép người dân, startup, nhà đầu tư và viện, trường tương tác trực tiếp giữa không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tạo thành một điểm hội tụ đa chiều kết nối thị trường – công nghệ – chính sách – đầu tư.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh 10 địa phương tiêu biểu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Thủ tướng thăm một số gian hàng khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong khuôn khổ TECHFEST VIỆT NAM 2025 diễn ra Diễn đàn Chính sách quốc gia với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia quốc tế thảo luận các xu hướng mới về đầu tư mạo hiểm, thương mại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mô hình hợp tác công - tư; cùng chuỗi hơn 20 hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên môn về AI, dữ liệu, fintech, công nghệ xanh, thể thao - công nghệ, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo mở.

Thủ tướng thăm một số gian hàng khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Song song là không gian triển lãm, nơi công chúng trực tiếp trải nghiệm công nghệ AI, IoT, robot, vật liệu mới và các giải pháp công nghệ tiên phong. Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng sẽ diễn ra, quy tụ 20 đội thi xuất sắc nhất toàn quốc.

Việt Nam đã viết nên những câu chuyện thần kỳ

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá lễ khai mạc TECHFEST VIỆT NAM năm 2025 là một sự kiện quan trọng, nơi gieo mầm ý tưởng - thúc đẩy khởi nghiệp - đột phá công nghệ - kết nối cộng đồng - hội tụ trí tuệ - lan tỏa lợi ích.

Thủ tướng cho biết, đây là năm thứ 11 sự kiện quốc tế quan trọng này được tổ chức, trong đó Thủ tướng đã tham dự 5 lần, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, đồng thời truyền tải thông điệp“Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực; nhà trường, khoa học là then chốt, tiên phong; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển”, khẳng định khát vọng đổi mới sáng tạo Việt Nam không dừng lại là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của con tim, tư duy của khối óc, hành động của khởi nghiệp, động lực cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, lịch sử đã minh chứng sức sáng tạo của con người là không có giới hạn, không có điểm dừng, qua đó tạo ra những bước nhảy vọt về tri thức, công nghệ và năng suất lao động.

Mỗi phát kiến mới, mỗi công nghệ mới không chỉ thay đổi cách chúng ta sống và làm việc, mà còn góp phần định hình tương lai. Đổi mới sáng tạo vì thế không chỉ là khát vọng, mà đã trở thành động lực phát triển chính của mọi quốc gia, mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và mọi người dân trên con đường chinh phục những tầm cao mới.

Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên và khả năng đổi mới sáng tạo của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đất nước Việt Nam đã viết nên những câu chuyện thần kỳ về “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.

Theo Thủ tướng, minh chứng rõ nét là hành trình gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới để phát triển toàn diện đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo đó, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp giúp nước ta thoát đói nghèo sau cuộc chiến tranh tàn khốc (hiện vừa bảo đảm an ninh lương thực quốc gia vừa là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới). Đổi mới sáng tạo và phát triển trong công nghiệp giúp nước ta có thu nhập trung bình cao (năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 5.000 USD).

Thủ tướng cho rằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (phát triển nhanh, bền vững).

Thủ tướng đánh giá, giai đoạn vừa qua, thế giới trải qua những biến động nhanh, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức lớn hơn thời cơ, thuận lợi. Tình hình KTXH của Việt Nam vẫn tiếp đà phát triển, đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt nền kinh tế thể hiện sức chống chịu kiên cường với các cú sốc bên ngoài và đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới. GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%, bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 6,3%, gấp 1,6 lần tăng trưởng bình quân của thế giới; nếu không tính đại dịch COVID-19 năm 2021, giai đoạn 2022-2025 tăng trưởng bình quân đạt 7,2%/năm, gấp 2,1 lần tăng trưởng của thế giới.

Những kết quả rất đáng ghi nhận, tự hào đó có nhiều nguyên nhân, trong đó một nguyên nhân quan trọng là dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Việt Nam luôn kiên định về mặt chiến lược, nhưng tổ chức thực hiện và phản ứng chính sách linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, phù hợp, hiệu quả; luôn làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo...).

"05 Mở" và "01 Biểu tượng" của TECHFEST 2025

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư; là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển đột phá cho doanh nghiệp và là động lực quan trọng phát triển kinh tế nhanh, bền vững của các quốc gia, nhất là trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực, trong đó các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72... xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá then chốt; yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chuyển từ “tư duy quản lý” sang tư duy“kiến tạo phát triển”; giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia; phát triển năng lượng xanh; phát triển con người....

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một xu thế tất yếu, khách quan, sự lựa chọn mang tính chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính phủ đã ban hành các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (thể chế hóa hoạt động đầu tư mạo hiểm, công nhận nhà đầu tư thiên thần và hưởng ưu đãi thuế, mở rộng nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng sàn Giao dịch Chứng khoán chuyên biệt cho khởi nghiệp sáng tạo; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu; quy định chính sách ưu đãi đặc biệt cho chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước...).

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu hướng tới xây dựng Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ tiên tiến, thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh; phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Qua đó, xếp hạng chỉ số GII của Việt Nam tăng từ vị trí 71/132 quốc gia (năm 2010) lên vị trí 44/133 quốc gia (năm 2025). Nền tảng số đang phát triển mạnh mẽ (phủ sóng 3G/4G gần 95% dân số và đang triển khai 5G). Liên hợp quốc xếp hạng chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam năm 2024 tăng 15 bậc so với năm 2022, xếp thứ 71/193 thế giới.

Các chương trình quốc gia, mang tầm quốc tế như TECHFEST ngày càng khẳng định uy tín, thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, viện trường, doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế và tạo sân chơi hấp dẫn cho startup.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá TECHFEST 2025 được tổ chức với nhiều điểm mới với “05 Mở” và “01 Biểu tượng”: (1) Mở về không gian tổ chức: Các chuỗi sự kiện được tổ chức chủ yếu tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thay vì hội trường truyền thống; (2) Mở về khả năng tương tác: Các tọa đàm và hội thảo diễn ra tại quán cà phê, nhà hàng, khu giao lưu mở cho phép đông đảo đối tượng tham gia trao đổi, thảo luận trực tiếp; (3) Mở trong trải nghiệm công nghệ, tạo nhiều không gian thử nghiệm, tương tác thực tế với các công nghệ hiện đại; (4) Mở về đối tượng tham gia, bao gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp, startup, tập đoàn, quỹ đầu tư, viện trường, học sinh, sinh viên và hướng tới sự tham gia của toàn dân; (5) Mở về chủ đề, theo đó chủ đề chung “Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Động lực tăng trưởng mới” được trao đổi trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kết nối đầu tư, nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, hợp tác quốc tế... đến các cuộc thi tìm kiếm tài năng, đặc biệt trong dịp này sẽ tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Thủ đô Hà Nội; (6) Biểu tượng Phù Đổng trong TECHFEST VIỆT NAM 2025 biểu trưng cho khát vọng lớn nhanh, lớn mạnh, lớn bền vững của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, của hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Việt Nam, của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, ngành, địa phương nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức TECHFEST và các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước đã rất nỗ lực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước.

Tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa, Việt Nam sẽ tiến những bước dài

Theo Thủ tướng, mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng do xuất phát điểm chậm hơn nên hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Việt Nam vẫn còn có khoảng cách so với khu vực, thế giới và chưa tương xứng với tiềm năng, trí tuệ, năng lực của con người Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đặt vấn đề, chúng ta phải có lời giải thỏa đáng cho nhiều bài toán lớn, như làm thế nào để thúc đẩy hiệu quả sự gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI để các doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, các sản phẩm Việt Nam khẳng định giá trị và vươn xa, sâu, rộng hơn tại thị trường khu vực, quốc tế; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh, nâng cao hiệu quả công tác thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, Việt Nam tham gia vào xu thế phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trong khi “chuỗi giá trị” toàn cầu gần như được định hình với sự tham gia của nhiều cường quốc, nhiều tập đoàn lớn, vậy Việt Nam sẽ đứng ở vị trí nào trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, mục tiêu trọng tâm là gì: thiết kế - đóng gói - kiểm thử - chế tạo - thiết bị - vật liệu, hay kết hợp; ưu tiên chiến lược là gì: phát triển chiều sâu (công nghệ lõi) hay mở chiều rộng (hệ sinh thái)?; làm thế nào để hình thành nhanh cơ sở dữ liệu lớn Việt Nam, đẩy mạnh phát triển thị trường dữ liệu, thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, học máy do Việt Nam làm chủ?

Một vấn đề khác được Thủ tướng đề cập là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các vấn đề xã hội, môi trường thế nào cho hiệu quả, trong đó có công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ hay giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm tại các thành phố lớn?

"Đổi mới sáng tạo chính là làm tốt hơn những gì đang có và tạo ra những ý tưởng mới, sản phẩm mới, có giá trị cao hơn, bền vững hơn. Đó là hành trình không ngừng vượt lên chính mình, hướng đến những tầm cao mới cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia", Thủ tướng phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen cho các đại diện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho rằng, với nền kinh tế, đổi mới sáng tạo là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới để tạo ra bước phát triển bứt phá.

Với doanh nghiệp, đó là phát huy hiệu quả hơn những thế mạnh cốt lõi và kiên trì nghiên cứu, tạo dựng những năng lực cạnh tranh mới, vững vàng trên thị trường trong nước, khu vực, toàn cầu.

Với mỗi người dân, đó là nỗ lực không ngừng nâng cao những năng lực vốn có, chủ động bồi đắp thêm những thế mạnh mới để thích ứng, vươn lên và khẳng định mình trong thời đại chuyển đổi nhanh chóng.

"Khi mỗi cá nhân đổi mới sáng tạo, mỗi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cả xã hội đổi mới sáng tạo, thì cả đất nước sẽ chuyển mình mạnh mẽ. Và khi tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa, Việt Nam sẽ tiến những bước dài trên hành trình phát triển nhanh, bền vững", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng khẳng định, phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng bảo đảm tự chủ công nghệ; và đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước.

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Chia sẻ về định hướng, trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng cho biết mục tiêu là chuyển từ tự phát sang đổi mới sáng tạo cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, giải quyết những vấn đề lớn của phát triển; về công nghệ: chuyển từ ứng dụng, gia công sang nghiên cứu, làm chủ công nghệ; về chủ thể: chuyển từ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đơn lẻ sang hình thành, phát triển hệ sinh thái; về thị trường: từ nội địa vươn ra khu vực, thế giới; về vai trò Nhà nước: chuyển từ quản lý chặt chẽ sang kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng cho cơ chế thử nghiệm và hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả vì một mục tiêu chung là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh quốc gia; đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để Việt Nam tiếp tục có những “kỳ lân” công nghệ, để bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, góp phần thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ giữ vai trò nòng cốt chủ động hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ rào cản cho các mô hình kinh doanh, công nghệ mới; chấp nhận rủi ro và thách thức trong quá trình thử nghiệm, triển khai các mô hình mới, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý, giám sát rủi ro đồng bộ, công khai, minh bạch; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số dùng chung; vận hành đồng bộ các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp như kế toán, thuế, quản trị nhân sự, tài chính.

Trong đó, một số nhiệm vụ cần tạo ra đột phá gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số để 100% thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số, không phụ thuộc địa giới hành chính, hướng đến nền hành chính không giấy tờ; phát triển trợ lý ảo tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay đặc thù cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ và tài sản trí tuệ; phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, viện trường và quỹ hợp tác công - tư; vận hành hiệu quả sàn giao dịch chứng khoán dành cho khởi nghiệp sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, trình Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tháng 12/2025; Thủ đô Hà Nội tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để “trái tim của cả nước” là trung tâm ươm tạo những ý tưởng mới, giải pháp mới, phát minh mới và là điểm tựa để các doanh nghiệp phát triển, vươn ra khu vực và thế giới.

Các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ khác, các doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo khởi nghiệp từ phổ thông đến sau đại học; xây dựng hệ thống đào tạo chuyên sâu về STEM, đổi mới sáng tạo và quản lý công nghệ; phát triển các phòng thí nghiệm mở, không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu; tăng cường hợp tác giữa “Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa học - Nhà đầu tư” để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sớm đưa nghiên cứu vào thực tiễn.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy vai trò là trung tâm của đổi mới sáng tạo; chủ động đầu tư công nghệ, mô hình mới và tham gia ươm tạo, tăng tốc các startup; hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp dẫn dắt, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; tích cực tham gia phát triển thị trường đầu tư mạo hiểm quốc gia theo từng giai đoạn.

Người dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro và thất bại là bài học quý; hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ, chuyển đổi số.

Định hướng tổ chức TECHFEST năm tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng TECHFEST lên tầm khu vực và quốc tế, kết nối sâu hệ sinh thái trong và ngoài nước. TECHFEST phải trở thành nền tảng thu hút nguồn lực quốc tế, quỹ đầu tư, chuyên gia và các tập đoàn công nghệ; thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định đầu tư với các quốc gia công nghệ mạnh; xây dựng và vận hành hiệu quả các trung tâm khởi nghiệp và tạo điều kiện để startup Việt Nam tham gia, thử nghiệm và mở rộng trên thị trường toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, TECHFEST Việt Nam là dịp quan trọng để chúng ta nhìn lại những chuyển biến tích cực ban đầu của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, tạo động lực mới cho giai đoạn tiếp theo trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, nhất là các startup và thế hệ trẻ hãy tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, mạnh dạn thử nghiệm, dấn thân giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia và của thời đại, đồng thời tiên phong tạo ra những công nghệ sản phẩm Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng TECHFEST 2025 trên tinh thần “coi trọng trí tuệ, tranh thủ thời gian, quyết đoán kịp thời” sẽ thành công tốt đẹp, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ tiến những bước dài, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho tài năng công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Theo Chinhphu.vn