Thủ tướng họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi về ứng phó lũ lụt ở miền Trung

Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình mưa lũ, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến từ Nam Phi chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, rạng sáng 23/11 giờ địa phương, tức sáng cùng ngày giờ Hà Nội, từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu Nam Phi với đầu cầu Trụ sở Chính phủ và các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5. Dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia và lãnh đạo các tỉnh.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đã được Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo sát sao, cử các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đi các địa phương chỉ đạo, thăm hỏi, động viên, khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tình hình diễn biến còn hết sức phức tạp; nhân dân đang chịu hậu quả rất nặng nề về người, tài sản. Do đó, Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình mưa lũ, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài điểm cầu Trụ sở Chính phủ và 4 điểm cầu Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, còn có điểm cầu Tây Ninh và Quân khu 5. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 16/11 đến nay, tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã xảy ra mưa lũ lớn, trong đó tại Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xảy ra mưa lũ vượt lịch sử. Từ ngày 21/11, mưa đã giảm; mực nước các sông đã xuống mức báo động 1; hiện tỉnh Đắk Lắk còn ngập tại 4 xã, phường (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ); Khánh Hòa còn ngập 87 hộ tại các xã Diên Điền, Hòa Trí; Lâm Đồng còn ngập 127 hộ tại các xã Nam Đà, Cát Tiên. Dự báo, mưa lớn dịch chuyển ra khu vực Huế - Quảng Ngãi và đến ngày 25/11 mưa sẽ giảm.

Mưa lũ đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc; đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 21/11/2025, Bộ Chính trị đã có thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ.

Ngày 22/11/2025, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, 4 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tiếp tục trực tiếp đến các địa phương, trong đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng.

Ngày 21/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng).

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sỹ và 2.231 phương tiện; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mỳ tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Lực lượng công an đã huy động 98.509 lượt cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 13.566 lượt phương tiện triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai hỗ trợ Nhân dân vùng ngập lũ tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; đồng thời hỗ trợ 1.500 thùng mỳ tôm cho Đắk Lắk.

Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa (mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo).

Bộ Y tế đã huy động, phân bổ 6 tấn hóa chất và 150.000 viên khử khuẩn lọc nước; 3.000 túi thuốc gia đình thiết yếu cho vùng lũ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo khắc phục sự cố, thông tuyến quốc lộ 1; hiện còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị sạt lở cục bộ gây ách tắc đang tiếp tục xử lý.

Ngành điện đã khôi phục, cấp điện trở lại cho trên 920.000 khách hàng; hiện tiếp tục khôi phục cho 258.000 khách hàng đang còn mất điện.

Về viễn thông, các nhà mạng đã thực hiện roaming từ sáng 19/11/2025 đến nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa để duy trì thông tin liên lạc.

Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh (20 tỷ đồng/tỉnh) để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; triển khai quyết liệt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung sơ tán, di dời 38.381 hộ/119.938 người, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tổ chức cứu trợ người dân vùng lũ.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng; tập trung bảo đảm đời sống cho người dân, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; xuất cấp gạo hỗ trợ người dân (Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục đề nghị hỗ trợ mỗi tỉnh 2.000 tấn gạo), không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,... trong thời gian chưa khôi phục được hoạt động sản xuất.

Cùng với đó là bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa vệ sinh nhà cửa bị hư hại; xây dựng lại nhà cửa, tái định cư đối với những nhà bị sập đổ, trôi; huy động lực lượng hỗ trợ người dân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau lũ; khôi phục hạ tầng, dịch vụ thiết yếu nhất là điện, viễn thông, giao thông, giáo dục, y tế; khôi phục hoạt động sản xuất sau lũ để ổn định đời sống người dân, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới; thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... cho các đối tượng bị thiệt hại; chỉ đạo các công ty bảo hiểm khẩn trương chi trả bảo hiểm cho khách hàng; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; triển khai ngay các gói tín dụng đối với khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại để phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay ưu đãi; tăng cường vận động, huy động nguồn lực của xã hội, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho nhân dân./.

Theo TTXVN