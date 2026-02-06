Thủ tướng Đức thăm Qatar để thảo luận hợp tác trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã vừa có chuyến thăm Qatar trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Vùng Vịnh, tập trung thúc đẩy hợp tác năng lượng, kinh tế và trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã hội đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani ngày 5/2/2026. Ảnh: Euronews.

Tại Doha, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã hội đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Hai bên trao đổi về quan hệ song phương, các diễn biến khu vực và quốc tế, cũng như những lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Theo phía Qatar, nội dung thảo luận bao gồm hợp tác kinh tế, năng lượng, thương mại và quan hệ quân sự.

Phát biểu trong chuyến đi, Thủ tướng Đức cho biết các quan ngại liên quan đến tình hình khu vực, trong đó có những vấn đề xoay quanh Iran, là một phần nội dung được đề cập trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo các nước Vùng Vịnh. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại nhằm giảm căng thẳng, đồng thời khẳng định Đức mong muốn tăng cường các quan hệ đối tác trong bối cảnh các trung tâm quyền lực lớn có ảnh hưởng ngày càng rõ nét tới cục diện chính trị toàn cầu.

Thủ tướng Đức và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã đồng chủ trì cuộc họp Bàn tròn Doanh nghiệp Qatar - Đức. Ảnh: Mofa.gov.qa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã đồng chủ trì cuộc họp Bàn tròn Doanh nghiệp Qatar - Đức. Hai bên cho biết hợp tác song phương đang trải rộng trên các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất và tài chính, đồng thời hướng tới mở rộng sang công nghệ, y tế và trí tuệ nhân tạo. Phía Qatar cũng cho biết đang rà soát một số luật và quy định nhằm phù hợp với các xu hướng phát triển mới, hướng tới môi trường đầu tư thuận lợi và tăng cường kết nối kinh tế.

Chuyến công du của Thủ tướng Đức tới Vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất UAE, diễn ra trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng và tìm kiếm các đối tác hợp tác dài hạn về kinh tế và quốc phòng.

Đức đã tăng cường gắn kết với các quốc gia Vùng Vịnh kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra làm gián đoạn nguồn cung năng lượng của châu Âu, trong đó Qatar trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng. Berlin cũng đang tìm kiếm các quan hệ đối tác dài hạn liên quan đến đa dạng hóa năng lượng và hợp tác quốc phòng.

Ông Merz đến Qatar từ Saudi Arabia, nơi ông đã gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Chuyến công du Vùng Vịnh của ông kết thúc bằng chuyến thăm UAE.

Thanh Vân

Nguồn Euronews, Mofa.gov.qa.