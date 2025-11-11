Thủ tướng Chính phủ: Xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội

Sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là phiên họp thứ hai liên tiếp, sau phiên họp ngày 11/10, Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Tham dự phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân. Trong đó, phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội;

Chúng ta đang trong thời điểm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ. Trong đó, thị trường bất động sản là kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng, có sức lan tỏa lớn đến các ngành kinh tế khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, nhất là Quốc hội, Chính phủ đã và đang từng bước tháo gỡ khó khăn về thể chế, pháp lý, nguồn vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính cho các dự án; cải thiện nguồn cung nhà ở xã hội, nhất là cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân, người lao động... Chúng ta coi “đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước”; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025-2030, là “đòn bẩy kép” vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Thủ tướng: Xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, đạt những kết quả rất tích cực.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đang đầu tư xây dựng trên 123.000 căn; đã hoàn thành gần 62.000 căn.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng... vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân. Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm mặc dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 201, Chính phủ đã có Nghị định 192. Việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng cũng nêu rõ, một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, còn có tình trạng tiêu cực, gây bức xúc dư luận. Nhấn mạnh yêu cầu tất cả phải công khai, minh bạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành có liên quan, và đặc biệt là các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, đặc biệt là Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo, các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao, nêu rõ những gì đã làm được; những gì còn chậm thực thi; làm rõ trách nhiệm, nhất là với người đứng đầu về những việc còn chậm, chưa hoàn thành; những gì còn vướng mắc, giải pháp trọng tâm để tháo gỡ.

Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu. “Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 3-6 tháng được không?”, Thủ tướng phát biểu.

Cùng với đó là việc bố trí quỹ đất sạch, thực tế các địa phương đã rất chủ động việc này, tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất sạch của mình để đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Thủ tướng đặt vấn đề, cần chính sách gì để huy động khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đồng thời các doanh nghiệp cũng phải phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân, trách nhiệm với người nghèo, người khó khăn.

Về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, tình trạng “găm hàng”, thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý kiến cụ thể về dự thảo Chỉ thị.

Về chính sách tín dụng hướng vào phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước báo cáo về kết quả giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội (những mặt được, chưa được, nguyên nhân, giải pháp).

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; nói thẳng, nói thật, nói trúng vấn đề, để cùng tìm ra giải pháp thực chất, làm thật, hiệu quả thật, để người dân được hưởng thụ thật. Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư phải đồng hành, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.

Theo VGP