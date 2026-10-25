Thủ tướng Anh kêu gọi thảo luận về khả năng khôi phục tự do đi lại với EU

Ngày 24/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi tiến hành một cuộc thảo luận cởi mở, dựa trên bằng chứng về khả năng khôi phục cơ chế tự do đi lại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh London đang xem xét các phương án tăng cường quan hệ với Brussels sau Brexit.

Phát biểu với The Sunday Times, ông Burnham cho rằng vấn đề này cần được đánh giá một cách khách quan, dựa trên thực tế và bằng chứng. Thủ tướng Anh thừa nhận cơ chế tự do đi lại từng gây ra những thách thức đáng kể trước khi Anh rời EU, song cho rằng mô hình di cư hiện nay đã có những thay đổi so với giai đoạn Anh còn là thành viên của khối.

Theo ông Burnham, trước Brexit, một bộ phận đáng kể người di cư từ các nước EU sang Anh là những người trẻ đến làm việc trong một thời gian rồi trở về nước. Ông cho rằng sự thay đổi về cơ cấu và xu hướng di cư hiện nay đòi hỏi London phải đánh giá lại vấn đề trên một cách toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào những tranh luận trước đây về tự do đi lại.

Ông Burnham đồng thời đề cập việc Anh không còn được tiếp cận đầy đủ với một số cơ chế chia sẻ dữ liệu về di cư của EU sau Brexit, trong đó có Eurodac – cơ sở dữ liệu sinh trắc học của EU hỗ trợ quản lý các đơn xin tị nạn và công tác kiểm soát biên giới. Theo ông, đây cũng là một yếu tố cần được tính đến khi đánh giá tổng thể những tác động của việc Anh rời EU.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang xem xét nhiều phương án nhằm tăng cường quan hệ với EU, trong đó có khả năng tham gia thị trường chung hoặc thậm chí xem xét trở lại EU. Việc tham gia thị trường chung sẽ kéo theo yêu cầu về tự do đi lại. Tuy nhiên, ông Burnham chưa đưa ra lựa chọn cụ thể nào và vẫn cam kết tuân thủ các “lằn ranh đỏ” được nêu trong cương lĩnh tranh cử năm 2024 của Công đảng.

Dự kiến ngày 20/11, ông Burnham sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU tại Brussels.

Vân Bình