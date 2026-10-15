Thu hơn 2.685 tỷ đồng phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 15/9/2026, các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông do Nhà nước đầu tư đã ghi nhận hơn 28,8 triệu lượt phương tiện, thu nộp ngân sách hơn 2.685 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay đã phê duyệt phương án thu phí đối với 18/29 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư; trong đó, 15 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đã tổ chức thu phí.

Theo Báo Nhân Dân