Thông tin về 2 công dân Việt Nam tử vong khi ngã xuống biển ở Hy Lạp

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 8/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos - nơi xảy ra vụ tai nạn chết người - Ảnh: News

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý, công dân đi du lịch Hy Lạp tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo VOV