Thông tin trên mạng xã hội về “Vụ việc người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa” là sai sự thật

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh hình ảnh người phụ nữ và 2 cháu nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh người phụ nữ quỳ gối cầu xin CSGT được cho xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã chỉ đạo nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Theo đó, vào ngày 21/1, trên trang Facebook “Cuộc sống hằng ngày” có đăng tải hình ảnh kèm theo lời bình "Vụ việc người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chị H. cho biết chị gấp rút đi làm buổi sáng nên đã chạy qua nhà ông ngoại gửi 2 cháu nhờ ông bà coi hộ, từ nhà của chị H. đến nhà ông bà khoảng 1km. Chị H. bị CSGT phạt 1 triệu đồng. Chị không có tiền nên chị quỳ gối cầu xin".

Thông tin này sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nói chung, CSGT nói riêng.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nội dung bài viết trên là bịa đặt, vu khống lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kiểm tra, xác minh chủ tài khoản đăng tải nội dung trên để làm rõ động cơ, mục đích, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin (qua các kênh thông tin chính thống) trước khi chia sẻ, bình luận; không nên tin ngay vào những thông tin, hình ảnh mang tính giật tít câu like chưa được kiểm chứng. Việc lan truyền nội dung sai sự thật trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

